中國2025上半年生產總值超66萬億元　同比增5.3%

7月15日，國新辦舉行新聞發布會，介紹2025年上半年國民經濟運行情況，國家統計局副局長，初步核算，上半年國內生產總值660536億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.3%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%。



全國固定資產投資同比增長2.8%

盛來運介紹，上半年，全國固定資產投資 (不含農戶)248654億元，同比增長2.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長6.6%。分領域看，基礎設施投資同比增長4.6%，制造業投資增長7.5%，房地產開發投資下降11.2%。6月份，固定資產投資(不含農戶)環比下降0.12%。

社零總額同比增長5.0%

此外，上半年，社會消費品零售總額245458億元，同比增長5.0%，比一季度加快0.4個百分點。按消費類型分，商品零售額217978億元，增長5.1%；餐飲收入27480億元，增長4.3%。6月份，社會消費品零售總額同比增長 4.8%，環比下降0.16%。

中國北京商業區・中國經濟：People walk on an overpass past the headquarters of Dalian Wanda Group, in Beijing's Central Business District (CBD), China August 8, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

全國規上工業增加值同比增長6.4%

上半年，全國規模以上工業增加值同比增長 6.4%。6月份，規模以上工業增加值同比增長6.8%，環比增長0.50%。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204億元，同比下降1.1%。

全國失業率平均值下降0.1%

另外，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.5小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量19139萬人，同比增長0.7%。