十四五｜2021至2024　內需對中國經濟增長平均貢獻率為86.4%

2021年至2025年是中國第十四個五年計劃。7月9日，國務院新聞辦公室在北京舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會的首場發布會。國家發展改革委主任鄭柵潔、國家發展改革委副主任李春臨、國家發展改革委副主任周海兵、國家發展改革委秘書長袁達介紹「十四五」時期經濟社會發展成就，並答記者問。



據國家發展改革委秘書長袁達介紹，2021年至2024年，中國經濟保持了年均5.5%的較快增長速度，其中內需對經濟增長的平均貢獻率為86.4%，最終消費對中國經濟增長的平均貢獻率達到56.2%，比「十三五」期間提高8.6個百分點。

基建投資是政府拉動內需的主要手段之一。（視覺中國）

另據此前報道，中國還是世界經濟增長的主要貢獻者，對世界的經濟增長率一直保持在30%左右。尤其「十四五」以來，中國每年製造業增加值都超過30萬億元，連續15年坐穩全球製造「頭把交椅」，220多種主要工業品產量世界第一。鄭柵潔表示，「中國不能造的愈來愈少、能造的愈來愈好。」

十四五期間，中國營商環境亦愈來愈好，建立起全國統一大市場，民營經濟促進法頒布實施，製造業外資准入限制「清零」，全國外資準入負面清單限制措施縮減到29項，民營企業增加到5800多萬戶，比「十三五」末增長超過40%。