杭州有多名小學生鼻炎乾咳　家屬質疑臨近工廠排放物涉事

內媒《極目新聞》報道，有網民發帖稱杭州市文海第二實驗學校有多名學生出現流鼻血、鼻炎、反覆咽喉異物感及乾咳問題。家屬質疑病因與學校僅一牆之隔的一家工廠的排放物有關，當地教育局與生態環境局正調查事件。



家屬質疑臨近工廠排放物涉事。（大象新聞）

家屬質疑臨近工廠排放物涉事。（大象新聞）

7月13日，有幾名家長稱，自杭州市文海第二實驗學校於2024年9月前後搬進新校舍後，有多名學生出現了流鼻血等情況。其中一位家長表示，多名學生在近一年間出現流鼻血、鼻炎、反覆咽喉異物感及乾咳問題，而這些症狀在搬入新校區之後顯著惡化，「孩子常在操場聞到刺鼻氣味」「運動後頭暈加劇」。

而與學校一墻之隔便是一家工廠，家長懷疑孩子的症狀與工廠的排放物有關。更有網民指可能和操場跑道質量有關：「毒跑道沒跑了，夏天高溫一曬，那味道誰能忍？」「我推測可能是新校裝潢後的甲醛，油漆，跑道等裝潢材料的揮發物。」

學校校園。（學校公眾號）

7月14日，杭州市錢塘區教育局工作人員回應內媒稱調查還在進行中。關於家長反映的學生身體狀況的實際情況及相應訴求，他們也正在核實了解。除教育局外，屬地環保、街道辦等部門也已介入。當地有相關部門的工作人員在企業進行全天候監測。

杭州市生態環境局錢塘分局相關科室工作人員也回應稱，該局正在進行實地調查處理，已邀請專業人員對涉事企業的排放物進行全面檢測。