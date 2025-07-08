颱風丹娜絲｜全台2死635傷 農業損失逾10億台幣 國台辦表達關切
撰文：蕭通
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颱風丹娜絲吹襲台灣造成嚴重災情，據中央災害應變中心截至周一（7日）晚上7時30分統計，全台共2死、635傷；逾82萬戶曾停電，仍有20萬戶未修復；另有7.3萬戶曾停水，目前已全部復供。另外，全台農業總損失超過10億元新台幣（約2.69億港元）。國台辦同日以書面方式，對台灣災情表達高度關切。
中央災害應變中心指出，全台共計2人因颱風死亡，分別為台南市60歲陳姓病患凌晨因家中停電，致呼吸器沒電死亡。另外，台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因大風撞到被吹塌的樹木，導致69歲父親死亡。
娜絲是自1958年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風。造成嘉義縣、台南市多處漁港嚴重災情，中央災害應變中心統計，嘉義縣布袋漁港、台南市北門漁港等有大量漁船翻覆或受損。
經統計，全台農業總損失超過10億元新台幣，以嘉義縣損失4.7億新台幣（約1.26億港元）最多。全台受損作物則以香蕉最顯著，損失逾1.3億元新台幣（約3,510萬港元），其次為文旦柚。
國台辦發言人陳斌華今晚說，大陸有關方面對颱風丹娜絲在台灣登陸，造成人員傷亡和財產損失高度關切，對不幸遇難的台灣民眾表示哀悼，並向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，希望受災民眾早日恢復正常生產、生活秩序。
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