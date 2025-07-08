颱風丹娜絲｜全台2死635傷　農業損失逾10億台幣　國台辦表達關切

颱風丹娜絲吹襲台灣造成嚴重災情，據中央災害應變中心截至周一（7日）晚上7時30分統計，全台共2死、635傷；逾82萬戶曾停電，仍有20萬戶未修復；另有7.3萬戶曾停水，目前已全部復供。另外，全台農業總損失超過10億元新台幣（約2.69億港元）。國台辦同日以書面方式，對台灣災情表達高度關切。



圖為2025年7月7日，台灣的中央災害應變中心晚間就颱風丹娜絲舉行第9次工作會報。（聯合報圖片）

丹娜絲暴風圈橫掃台南，造成各地許多電線桿幾乎是整排攔腰倒塌，尤其七股、將軍、北門等沿海一帶災情慘重。（聯合報圖片）

中央災害應變中心指出，全台共計2人因颱風死亡，分別為台南市60歲陳姓病患凌晨因家中停電，致呼吸器沒電死亡。另外，台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因大風撞到被吹塌的樹木，導致69歲父親死亡。

娜絲是自1958年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風。造成嘉義縣、台南市多處漁港嚴重災情，中央災害應變中心統計，嘉義縣布袋漁港、台南市北門漁港等有大量漁船翻覆或受損。

經統計，全台農業總損失超過10億元新台幣，以嘉義縣損失4.7億新台幣（約1.26億港元）最多。全台受損作物則以香蕉最顯著，損失逾1.3億元新台幣（約3,510萬港元），其次為文旦柚。

丹娜絲颱風來襲，屏東縣農損最嚴重的香蕉，倒伏、葉面破損最慘。（聯合報翻攝圖片）

丹娜絲暴風圈橫掃台南，造成各地許多電線桿幾乎是整排攔腰倒塌，尤其七股、將軍、北門等沿海一帶災情慘重。（聯合報圖片）

國台辦發言人陳斌華今晚說，大陸有關方面對颱風丹娜絲在台灣登陸，造成人員傷亡和財產損失高度關切，對不幸遇難的台灣民眾表示哀悼，並向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，希望受災民眾早日恢復正常生產、生活秩序。