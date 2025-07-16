湖南80後淫漢扮初中生誘騙強姦多名幼女　已被執行死刑

湖南株洲攸縣36歲男子陳某晴假扮初中生，誘騙女學生和他發生性關係，先後多次強姦、輪姦多名幼女，還介紹同案犯強姦幼女，用影片脅迫對方，造成女生自殘、被迫轉學等。5月16日，陳某晴被押赴刑場，採用注射方法執行死刑。



株洲市中級人民法院布告顯示，陳某晴生於1989年6月，2022年1月前後，陳某晴化名陳某宇，假扮初中生同齡人，混入縣域內20多個初中學生自建QQ群、微信群，隨機添加女學生為好友，誘騙女學生與其發生性關係。

株洲市中級人民法院布告。（江南都市報）

2022年2月至3月初，陳某晴先後10次姦淫3名幼女，其中夥同2名同案犯（均已判刑）實施輪姦3次；其還強姦一名未成年女學生未遂。同年2月中旬至4月初，陳某晴為牟利，介紹6名同案犯（均已判刑）分別對前述一名幼女實施姦淫1次。此外，陳某晴還猥褻其他2名幼女，實施敲詐勒索犯罪一宗。

株洲市中級人民法院認為，陳某晴姦淫不滿14周歲幼女，採取脅迫手段與未成年女性發生性關係，其行為已構成強姦罪；猥褻不滿14周歲的幼女，其行為已構成猥褻兒童罪；以非法占有為目的，敲詐勒索他人數額較大的財物，其行為已構成敲詐勒索罪，其一人犯數罪，應依法數罪併罰。

陳某晴通過其他未成年人介紹，或虛構身份結識被害幼女，採取利誘、哄騙、利用姦淫過程中製作的影片進行脅迫等手段姦淫幼女多人，多次輪姦幼女，姦淫後為牟利引誘、脅迫被害幼女與多名男子發生性關係，在共同犯罪中系主犯，其行為嚴重侵害被害幼女身心健康，造成一名幼女輟學和一名幼女自殘、試圖自殺、被迫轉學等嚴重後果，犯罪情節極其惡劣，罪行極其嚴重。

株洲市中級人民法院。（百度百科）

株洲市中級人民法院以強姦罪判處陳某晴死刑，剝奪政治權利終身；以猥褻兒童罪判處有期徒刑4年；以敲詐勒索罪判處有期徒刑1年，並罰款5000元（人民幣，下同）；數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款5000元。

宣判後，陳某晴提出上訴。湖南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。經最高法核準，陳某晴於2025年5月16日在湖南省株洲市被押赴刑場，採用注射方法執行死刑。