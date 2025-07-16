3高中生失聯逾20天　赴西雙版納後疑被｢大哥｣騙緬北　警立案偵查

湖北黃岡3名高中生，結伴抵達雲南西雙版納後失聯，至今已超過20天，他們最後發送的位置顯示為緬北。湖北警方核查後證實情況，目前已立案偵查，並成立專班趕赴雲南開展工作。值得一提的是，西雙版納地處中緬邊境，距離緬北果敢的直線距離約為200公里。



其中一名高中生。（影片截圖）

據《大象新聞》報道，湖北一位母親周二（7月15日）緊急求助稱，其讀高中的兒子與兩位同學在6月24日前往西雙版納後失聯，目前疑似在緬甸，望社會各界能施以援手。

這名母親透露，兒子此前在網上結識了一名「大哥」，對方以「去雲南送犀牛角」為由，邀請兒子與另外兩名同學一同前往。6月24日，三人乘坐飛機抵達昆明，並說3天後就能回家。

湖北警方核查後證實情況，目前已立案偵查，並成立專班趕赴雲南開展工作。（黃州區公安局）

西雙版納。（視覺中國）

這名母親續稱，「打通了一次電話，他說在車站，很吵，等下到安靜的地方再打電話給我，但是後來一直沒等到他的電話。從他們25號晚上發的朋友圈看，他們是在緬北。26號電話就關機了，我就慌了，去報警了。」

對此，黃岡市黃州區警方周三（7月16日）通報指，經核查，情況基本屬實。目前已立案偵查，並成立專班趕赴雲南開展工作。

警方提醒，正值暑假，學生及家長要高度警惕「零門檻、高回報」的兼職信息，避免落入陷阱。