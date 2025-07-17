中國與馬來西亞互免簽證協定正式生效　去年赴馬華客達380萬人次

中國與馬來西亞互免簽證協定周四（17日）正式生效，持有效的中國公務普通護照、普通護照和馬來西亞普通護照人員，若以休閒旅遊等為目的，可免辦簽證，在締約另一方入境、出境或者過境，停留不超過30日，且每180日累計停留不超過90日。



2023年12月1日起，中方就對馬來西亞持普通護照人員試行單方面免簽政策。同日，馬來西亞對中國公民實施入境30天內免簽證的便利措施。試行期間，據馬方統計，2024年赴馬中國遊客達380萬人次，中國成為馬來西亞在東盟國家外最大遊客來源國。

2025年4月16日，雙方簽署中馬互免簽證協定。協定周四正式生效，意味著中國和馬來西亞正式邁入「免簽時代」。

中國護照「含金量」近年有上升勢頭。

據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）早前發布的2025年「恆理護照指數」（或稱「亨利護照指數」），依據可免簽證前往的目的地數量為各地護照排名，新加坡排名全球第一，免簽證目的地多達193個，其次是有190個免簽證目的地的日本及韓國。

兩岸三地方面，香港特區護照排名第17，可免簽證前往的目的地有169個。台灣護照排名第34，可免簽證前往的目的地有139個。至於中國內地護照排名64，免簽目的地數量為83個。