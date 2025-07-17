雲南民警稱18萬從緬北｢撈人｣　收家屬轉帳後被撤職　錢款無下文

遼寧葫蘆島一名22歲男子被騙至緬甸妙瓦底，心急如焚的家屬輾轉聯繫到，雲南出入境邊防檢查總站民警黃某，經過協商後向其轉帳18萬元（人民幣，下同）用於解救失聯家屬。然而，黃某因個人作風問題被當地紀委監委帶走調查，原本用於解救的錢款再無下文。



2023年9月拍攝的衛星地圖，位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 （EUSI）

據《中國新聞周刊》報道，22歲的李某某在廣東一間電池廠打工，經歷多次降薪後，便在某招聘網站尋求新的機會。看到泰國有包機票的高薪工作，便未同家屬商量前往，惟到埗後就被控制，更於2024年12月10日被騙至緬甸妙瓦底環亞園區。

李某某家屬得知後，先後在戶籍地遼寧葫蘆島市和廣西防城港市報警。大概5日後，園區主管聯繫家屬並要求準備14萬元的贖金。因經濟條件有限，家屬只能賤賣農具、農作物等，不過因擔心人財兩空，他們沒有按園區的要求直接轉帳，而是求助了一些贖回孩子的家長和反詐主播。

經一名公益主播介紹，李某某家屬輾轉聯繫到，自稱可以解救被騙人員的雲南出入境邊防檢查總站民警黃某，黃某提供了警官證、身份證、銀行卡等個人資料。聊天截圖顯示，李某某家屬提供了李某某在緬甸的蹤跡，黃某回覆先落實，隨後稱，「落實了……人在裏面的。」還表示「費用備齊後，會聯繫相關人員與緬軍面對面協商。」

黃某的警官證、身份證等個人證件。（中國新聞周刊）

黃某提到，「(我們)跟他們公司商量也好，費用盡量往下壓，不要漫天報價，適當的辛苦費我們都認，請他們操作一下。」、「我們把錢弄夠以後(盡快操作)，把時間留給國外的人工作(接人)，不要把時間浪費掉。」、「20萬以內，你按照20萬準備，估計用不完。」

李某某家屬因擔心李某某遭遇毒打、虐待，於是連夜攜贖金前往雲南昆明。當面核實了黃某的身份信息後，雙方簽署協議並先後分6次轉帳合共18萬元。黃某簽字的收條提到，2024年12月20日，其收到家屬轉來的解救款18萬元，用於解救李某某。解救過程中產生的費用從此筆經費中扣除，多退少補。若解救未成功，由本人保證此筆資金的安全，原路一分不少退還。

警方已受理該案。（中國新聞周刊）

李某某家屬稱，向黃某轉帳後便留在昆明等待消息，但對方一直未能提供解救進展，直至半個月後黃某竟刪除了其微信好友。隨後，前往雲南邊防總站了解情況時被告知，黃某因個人作風問題被紀委監委帶走，正在接受調查，「單位說確實有這個人，但已經被撤職了。」

幸運的是，經過中國、緬甸、泰國警方聯合打擊，今年2月，李某某被遣返回國。不過，原本用於解救的18萬元錢款再無下文。

曾與黃某有過往來的人介紹，黃某確實在收取解救款後被帶走調查，目前仍在看守所關押。及至周二（7月15日），雲南出入境邊防檢查總站表示，黃某確實在該站工作過，但已被開除，對於其私自收取緬甸失聯人員家屬錢款的事情，他們無法協助調查。