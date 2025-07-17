昔日網紅雪條｢鐘薛高｣被申請破產 最高曾賣66元被稱雪糕刺客
撰文：許祺安
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《央視財經》報道，7月16日，內地知名鍾薛高食品（上海）有限公司新增破產審查案件，申請人為上海臻料貿易有限公司，經辦法院為上海市第三中級人民法院。
案件公告顯示，因法院在執行中發現鍾薛高不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務，經債權人申請，法院中止執行，並將被執行人的案件移送進行破產立案審查。
公開資料顯示，鐘薛高品牌誕生於2018年3月，最早其因較高的售價被網友吐槽為「雪糕刺客」，此後又因雪糕「火燒不化」引發全網熱議。2018年「雙十一」期間，其兩萬支單價66元（人民幣）的厄瓜多爾粉鑽雪糕在15個小時內售罄，讓鐘薛高全網「出圈」。
網民評論：
「刺客要變成過客了。」
「快消品當奢侈品賣，破產慢了」
「一塊雪糕就想賺取暴利，絕對完蛋！」
「消費降級是大趨勢，這種刺客消失也是個大趨勢。」
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