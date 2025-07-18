湖南男開車撞傷路人　監生掐死拋屍糞池兼毀屍滅跡　已被執行死刑

湖南男子彭飛2022年駕駛貨車撞傷路人，事後因與對方發生爭吵扭打，將對方掐死並拋屍糞池。周三（7月16日），常德市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將彭飛驗明正身，押赴刑場，執行死刑。



「罪犯彭飛被執行死刑」的布告被張貼在法院門前。（新京報）

據《新京報》報道，彭飛1983年出生，2022年11月7日晚7時許，彭飛駕駛貨車行至常德市一田間小路，將村民王某梅撞入路邊蓮藕田。事後雙方爭吵扭打，彭飛將王某梅掐死。

隨後，彭飛將王某梅屍體拋至廢棄小學廁所內糞池。翌日，他因害怕王某梅指甲中留有自己的皮屑組織被警方發現，遂從家中取菜刀返回上述廁所，斬斷王某梅手腕，還用指甲鉗剪掉指甲。

經法院審理認為，罪犯彭飛故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。彭飛因駕車撞傷被害人王某梅而引發衝突，當場殺死王某梅，並移屍、拋屍、毀屍滅跡，犯罪情節特別惡劣，手段殘忍，罪行極其嚴重，應依法懲處。常德中院依法以彭飛犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。

常德市中級人民法院。（新京報）

宣判後，彭飛提出上訴。湖南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准，經最高人民法院覆核，裁定核准彭飛犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。

7月16日，常德市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將彭飛驗明正身，押赴刑場，執行死刑。「罪犯彭飛被執行死刑」的布告被張貼在法院門前。