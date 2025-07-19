韋帕風球｜教育局：所有日校明日停課　視乎發展公布夜校停課否

【韋柏／打風／港鐵／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球】天文台將於明日（20日）凌晨12時至2時，改發八號熱帶氣旋警告信號，亦預料明日日間天氣持續惡劣。教育局宣布，考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將停課。視乎風暴的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。



熱帶風暴韋帕正逐步接近本港，運輸署宣布，部分渡輪及街渡服務將有所調整。（資料圖片/黃偉民攝）

韋帕今日清晨增強為強烈熱帶風暴，明日（20日，星期日）頗為接近珠江口一帶。天文台下午3時45表示，會在明日凌晨12時至2時改發八號烈風或暴風信號，預料明日日間天氣持續惡劣，並會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

至於11時半更新的九天天氣預報顯示，料明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴。