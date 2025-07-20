廣西辦A超聯賽面向東盟AI合作高地　與港同步啟動推展AI產業合作

今年7月至9月，廣西省政府推出「AI賦能千行百業超級聯賽」（A超聯賽），重點培育面向東盟市場的人工智能新興企業和人才。啟動儀式周六（19日）在南寧及香港數碼港同步進行。



創新科技及工業局局長孫東致辭時介紹，特區政府在今年進一步提出把人工智能提升至關鍵產業的戰略位置，全方位推動人工智能在港發展。



他提到，廣西與香港都是國家重要的對外門戶，都視東盟為重要夥伴。本次活動聚焦面向東盟國家的人工智能發展合作，與香港推進人工智能發展的戰略高度契合。相信香港的積極參與將會為廣西以及東盟的人工智能發展注入新動能，帶來新機遇。他期待雙方共同譜寫桂港人工智能發展新篇章。

創新科技及工業局局長孫東。（黃寶瑩攝）

廣西省政府推出「AI賦能千行百業超級聯賽」（A超聯賽），啟動儀式在南寧及香港數碼港同步進行。（黃寶瑩攝）

目前，科大訊飛、奇安信等一批頭部和科創企業落戶廣西。奇安信科技集團股份有限公司董事長齊向東表示，該集團將加大在廣西的佈局投入力度，加快推進人工智能安全研究院、人工智能安全運營體系等項目建設。

潤建股份有限公司是南寧市人工智能領域的龍頭企業。目前，該企業已完成馬來西亞、泰國、柬埔寨、緬甸等東盟國家24個數據中心建設。企業在城市治理、能源運維、智慧教育、智慧農業等多個行業打造的智能體，面向東盟國家完成落地應用。

香港分場包括香港特區政府創新科技及工業局局長孫東，全國人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢迪，香港立法會議員、高才資本創始人尚海龍，香港數碼港行政總裁鄭松岩，人民網大灣區公司總經理余穎等嘉賓出席活動。

香港數碼港行政總裁鄭松岩指出，數碼港作為香港的數字科技樞紐和人工智能加速器，匯聚超過2200家海內外的初創企業，集合了超過400家頂尖AI企業和初創公司，超過70家數碼港企業已經進軍東盟市場，以香港的數字創新實力，提升區域的數字經濟和智慧城市發展。

香港數碼港行政總裁鄭松岩。（黃寶瑩攝）

鄭松岩指出，善用香港作為「一帶一路」核心節點的優勢，打造AI企業進軍東盟、走向全球的國際跳板；深化與廣西和東盟夥伴的協作，構建跨區域的AI創新創業生態圈，並通過人民網具有全球影響力的平台，傳播AI燃動社會經濟的創新力量。

他提到，香港在人工智能的基礎科研和教育培訓實力雄厚，先後成立16所聚焦發展人工智能與機器人科技的研發中心，成功孵化多個初創企業。

香港數碼港、香港科學園兩園區已匯聚近1000家人工智能企業，構建出日益蓬勃的創科生態。香港特區政府還提出三個百億計劃：「產學研1計劃」「新型工業加速計劃」以及「創科產業引導基金」，均聚焦人工智能等新興產業的成果轉化和產業發展，加上預計於明年投入運營的人工智能研發院，香港人工智能生態圈將會更趨完善，越發精彩。

全國人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢迪。（黃寶瑩攝）

全國人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢迪表示，廣西依託豐富的特色產業應用場景和輻射東盟10國的廣闊市場潛力，正以「人工智能+」為支點，撬動千行百業智能化轉型，這為桂港兩地互補發展、協同發力提供了絕佳契機。

他提到，自己和業界將發動香港人工智能企業、科研團隊和廣大人才踴躍投身聯賽，在這個平台上充分展示技術實力，共同探索人工智能在千行百業中的融合應用，為桂港發展新質生產力貢獻智慧與力量。

香港立法會議員、高才資本創始人尚海龍提出，面向東盟的大市場，香港的創業者要抓大市場，也要找小切口，賺「打井錢」，「希望我們能夠把握住東盟這次巨大市場的機遇，把香港的香和廣西的壯一起結合，既香又壯，越來越壯！」

他呼籲，放眼東盟尋找機遇，透過香港和廣西兩個橋頭堡，善用香港國際金融中心和廣西東盟門戶的優勢，走到東盟的真實市場當中去，關注此前在東盟沒關注到不起眼的一些痛點，深入鑽研，尋找到有價值的藍海，最後將香港好的技術真正交付。

人民網大灣區公司總經理余穎致辭介紹人民網在人工智能領域的創新成果和拳頭資源。作為人工智能領域的國家戰略科技力量，人民網建設的「傳播內容認知全國重點實驗室」是科技部首批20家全國重點實驗室之一。

近年來，人民網已先後研發人民智媒大模型、「寫易」智能創作引擎、「人民審校」內容風控平台等核心技術和產品，在政務、文旅、教育等領域已落地多個標桿項目。

余穎表示，歡迎香港創科界與人民網更多的鏈接互動，共同探索智慧化應用與合作開發的無限可能，未來將搭建高效溝通平台，助力香港人工智能創新產品和服務項目落地廣西，進一步拓展中國東盟數字經濟市場，服務國家創新發展大局。

在香港分會場，多名業內人士參與論壇分享對業界發展的看法。（黃寶瑩攝）

據悉，此次「AI賦能千行百業超級聯賽」以「AI廣西、AI中國、AI東盟」為主題，設置「場景突圍」應用創新賽、「揭榜掛帥」產業命題賽、「AI大家創」全民挑戰賽三大賽道，將從7月持續至11月，在中國與東盟國家舉行，對參賽者不設門檻。