廣西防城港破近百宗偷渡案　疑犯：被騙入電詐園區，屁股被打爛

7月18日，廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊對外通報，該支隊在1個月內查破93宗涉偷渡案件，拘捕組織運送者20人，偷渡人員188人，查扣涉案車輛12輛、快艇2艘、電單車2輛。在相關案件中，該支隊還查獲一些偷渡回流人員，通過嫌疑人簡某的講述，我們得以知道偷渡者在境外的真實遭遇。



廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊介紹，「蛇頭」通過在國內各網絡社交平台發布「境外高薪招聘」信息，還承諾路費、食宿費全包。當有人「上鉤」後，便安排他們從全國各地到廣西防城港市集中，再伺機組織偷渡出境至東南亞國家。

警方在行動中拘捕多名涉嫌偷渡出境人員。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

警方在行動中拘捕多名涉嫌偷渡出境人員。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

在被捕的偷渡人員中，賴氏兄弟的遭遇最為典型。賴某濤交代，朋友發微信讓他去「公司」上班，月薪8000元，若工作表現好，3、4個月可賺5、6萬元。經所謂的「朋友」介紹「高薪」工作後，賴某濤更帶上堂弟賴某遠一起賺大錢。

賴氏兄弟受「境外高薪工作」吸引偷渡出境。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

賴氏兄弟受「境外高薪工作」吸引偷渡出境。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

在相關案件中，該支隊還查獲一些偷渡回流人員。疑犯簡某講述，他與「朋友」相約一起賺錢，不曾想卻被騙進境外電詐園區，「到了那邊，我被賣給了一個黑園區，詐騙話術發下來之後，就教我們下載各類軟件，冒充成功人士，受女孩子喜歡的那種角色，用虛擬的投資方式，讓她們去進行投資」。

簡某取得工作手機後，便研究如何讓自己能被解救出去，不料被園區主管發現，他被8個保安打了大概7、800棍，「整個屁股都被打爛了，血流了三碗，家裏湊了整整20萬，給我贖了出來」。

簡某重見天日後，開始漫長的治療，「每天下不了床，撒尿都是在床上，壞死的皮要割掉，壞死的肉要挖掉，屁股是挖了一個大洞的，把紗布填充進去，持續性地治療了1個多月」。

簡某被騙進境外電詐園區，欲聯繫家人求救時被園區主管發現，慘遭毒打。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

簡某慘遭毒打， 屁股被打了大概7、800棍。（廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊）

警方提醒，民眾務必提高安全防範意識，時刻保持清醒頭腦。許多看似誘人的「境外高薪工作」，其實是犯罪團夥精心設計的騙局。在面對各類招聘信息時，切勿輕信，更不要盲目出境，以免落入陷阱。