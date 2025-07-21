貴州在建世界第一高橋配套｢空中電梯｣封頂　可體驗蹦極、雲端漫步

《央視新聞》報道，近日，在建世界第一高橋貴州花江峽谷大橋的「空中電梯」已封頂，電梯建成後，遊客可以俯瞰花江大峽谷的風光，還能在觀光通道體驗空中漫步，挑戰高空極限運動項目。



貴州花江峽谷大橋的「空中電梯」已封頂。（央視新聞）

貴州花江峽谷大橋的「空中電梯」已封頂。（央視新聞）

據報道，這座觀光電梯高達207.4米，約等於70層樓高，位於貞豐岸主塔旁最高點，距離江面的高度接近800米，全梯共52個節段。

2024年7月8日，建設中的花江峽谷大橋。（新華社）

六安高速花江峽谷大橋橋旅融合項目觀光電梯建設中。（貴州廣電）

六安高速花江峽谷大橋橋旅融合項目觀光電梯建設中。（貴州廣電）

電梯建成後，遊客不到1分鐘就可直達主塔頂部，俯瞰花江大峽谷的風光；還能在觀光通道體驗空中漫步，挑戰高空極限運動項目。

2025年1月17日，花江峽谷大橋成功合龍。（新華社）

在建中的花江峽谷大橋。（貴州日報）

據此前報道，位於貴州省的花江峽谷大橋，是六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程，其橋面距水面垂直高度625米，預計2025年建成後，這座大橋將超越北盤江大橋（565米），成為世界第一高橋。

跨越「地球裂縫」花江大峽谷的大橋，同時創下山區懸索橋跨徑世界第一的紀錄，比現世界跨徑最長的雲南金安金沙江大橋長34米。因此，花江峽谷大橋也被稱為「橫豎都是世界第一」。