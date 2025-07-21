網購萬能遙控器屋苑、校門隨便開？　專家：屬違法產品，平台失責

《央視新聞》報道，不少屋苑、學校都會加上閘門以防外來人士隨意出入，但一款名為「萬能遙控器」的產品卻在網絡購物平台上公開銷售，更號稱能打開所有閘門、卷閘，輕鬆實現出入自由。



此類「萬能遙控器」在網絡購物平台上種類繁多。產品介紹稱，萬能遙控器使用方便簡捷，沒有複雜的操作。多款「萬能遙控器」的銷售量過萬，其中一款的銷量甚至達20萬，有買家評價稱，「保安根本不會發現」、「太方便、真不錯能給我省不少錢」等。

「萬能遙控器」號稱能打開所有閘門、卷閘，輕鬆實現出入自由。（影片截圖）

此類「萬能遙控器」在網絡購物平台上種類繁多。（影片截圖）

央視記者隨機購買一款銷量較高、價值70元（人民幣，下同）的「萬能遙控器」，前往多個屋苑實測，結果發現可以輕鬆打開閘門；在多個屋苑大門和停車場道閘，大部分均可複製訊號並成功開啟車閘。即使是小學的伸縮大門亦能開啟。

央視記者實測用「萬能遙控器」打開停車場道閘。（影片截圖）

央視記者用「萬能遙控器」扛開某小學的伸縮大門。（影片截圖）

網絡安全專家王媛媛介紹，能夠利用「萬能遙控器」開啟的門禁系統，多數採用無線射頻中的固定碼技術開啟。這種方式通過無線發送一組固定的ID和按鍵碼數字，接收端驗證ID正確即可開門。

固定碼遙控器採用單向明文廣播方式，傳輸特定頻段的無線電信號。設備通常不驗證信號來源，並採用固定碼方式對信號編碼。避免信號被截獲的最簡單方式，是將固定信號更改為滾動式信號。

有買家評價稱「保安根本不會發現」、「太方便、真不錯能給我省不少錢」等。（影片截圖）

有買家評價稱「保安根本不會發現」、「太方便、真不錯能給我省不少錢」等。（影片截圖）

王媛媛介紹，滾動碼在每次觸發開鎖時產生的數字不同。對於重要單位和部門，建議採用整套技術和管理手段監控和全面管理，盡量使用二次認證方式部署和使用門禁系統。此外，安全級別要求高的部門或單位，也建議使用人為按鍵、手工開門方式。

針對「萬能遙控器」，專家建議制定相關的國家或行業強制標準，對其使用提供分級分類的安全指導。例如對相關設備生產廠家提出要求，註明安全風險和建議使用範圍。加強相關技術的科普宣傳，從教育、博物館展示、科普宣傳等層面，提高民眾對這類技術的了解深度和廣度。

「萬能遙控器」號稱能打開所有閘門、卷閘，輕鬆實現出入自由。（影片截圖）

中國政法大學副教授朱巍表示，首先需審視「萬能遙控器」的目的。其目的是打開本無資質、無權限、無功能、無約定開啟的門和閘桿。即生產該產品的本身意圖是用於非法或不合法用途，這是對其性質的界定。

朱巍指出，「萬能遙控器」本身即屬違法產品。生產此類違法產品的行為，情節嚴重可能構成刑事犯罪，如非法經營罪。生產完成後，該產品可能更換名稱在網店銷售，這是典型的利用電子商務平台從事違法活動。電子商務平台發現銷售此類違法產品時，應立即下架制止並進行舉報，向公安機關報案。但平台上仍出現大量此類產品，說明電商平台存在失責失察。