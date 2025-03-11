69.9元買8盒藍莓到手僅46顆　網店稱只接單不發貨：我也是受害者

有消費者反映，近日在某網店的直播間以69.9元（人民幣，下同）購買8盒藍莓，但收貨後發現每盒僅有幾顆藍莓。3月10日，網店店主稱，該店只負責接單不負責發貨，自己也是受害者。平台工作人員稱，對於顧客和店家的反映，平台將展開調查。



《極目新聞》報道，江蘇、山東、四川、遼寧等地均有消費者反映，在直播間購買的藍莓貨不對辦。有消費者稱，自己收到8盒藍莓，總共才46顆藍莓；另有消費者稱，收到8盒100克藍莓，但每盒僅有5顆。

涉事網店在商品鏈接信息顯示，顧客買4盒藍莓就送4盒，到手共8盒，每盒100克，總重800克，總價為69.9元。

有消費者反映，近日在某網店的直播間以69.9元購買8盒藍莓，但收貨後發現每盒僅有幾顆藍莓。（極目新聞）

店主介紹，自己剛經營網店，幾天前有名男子在網上聯繫她，讓其幫忙分銷藍莓，發貨、寄送以及網上找主播推廣都不需要店主操心，顧客下單後，店主只需按照40元一單的價格交貨款即可。

3月5日、6日，網店銷售藍莓，店面有約500單的銷售記錄，但很快就有顧客發現藍莓貨不對辦，網店只能立即退款。店主稱，這幾天為了退款已經忙得焦頭爛額，大部分顧客已經收到退款。

店主介紹，按照約定，該店已支付2萬多元貨款，但至今未收到應退還貨款，而且本次帶貨不但沒有賺到一分錢，還要虧上賠付、罰款的錢。

每盒僅有幾顆藍莓。（極目新聞）

聯繫網店的男子以及負責發貨的商家似乎也在推卸責任。涉事男子介紹，某短視頻平台有很多招商團長，主播、貨源等應是招商團長聯繫，他只是在對接店面等進行資源對接代發，也不知道主播如何推介商品。他又稱，網店在商品鏈接「800克藍莓69.9元」的信息可能是由招商團長編輯，但他與招商團長之間沒有直接聯繫。

負責發貨的商家則稱，有人聯繫他稱要幫忙銷售藍莓，他只管收錢發貨，發貨的規格是8盒每盒20克，他不清楚這些藍莓在網上是如何出售。