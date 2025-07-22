深圳最矚目爛尾樓｜世茂深港中心迎轉機　政府擬68億｢收地化險｣

《南方都市報》報道，深圳東部地標項目世茂深港國際中心在經歷停工爛尾、兩次流拍後迎來重大轉機——深圳有關部門擬以68億元（人民幣，下同）總價，收儲世茂集團旗下「深港綜合體項目」的12宗地皮。



項目現場。（南方都市報）

效果圖。（上海世茂股份有限公司官網）

規劃總投資高達500億元項目爛尾

據報道，2017年，世茂集團豪擲239.43億元拍下位於深圳東部的地塊，創下當時深圳總價第二高的紀錄。項目規劃總投資高達500億元，規劃為集會展、創業、演藝中心及酒店、商業等業態於一體的綜合體，其中超高層建築原計劃建超700米（後調至約600米），曾定位為粵港合作標誌與深圳東部新地標。

2020年，為解決後續開發資金缺口，世茂引入中信信託。中信信託隨即發起設立了規模達87億元的「深圳龍崗融資集合資金信託計劃」，曾吸引上千投資者認購。

項目現場。（中國房地產報）

然而自2022年起，受世茂集團債務危機爆發影響，該項目陷入停工狀態，至今未能完全恢復建設，成為深圳最引人矚目的爛尾項目之一。中信信託則為挽回投資人損失，申請查封項目資產並啟動司法拍賣程序，但項目資產在2023年經歷兩次拍賣均告流拍，處置陷入僵局。

政府擬以68億收「收地化險」

2025年年初，龍崗區2025年政府工作報告將其列為重點推進項目。近日，中信信託向投資人發送《關於召開中信信託・深圳龍崗融資集合資金信託計劃2025年第一次受益人大會的通知》，計劃推進一項收地化險方案。該方案顯示，深圳有關部門擬以68億元總價，收儲世茂集團旗下「深港綜合體項目」的12宗地塊。

深圳龍崗融資集合資金信託計劃。（南方都市報）

項目現場。（中國房地產報）

對於信託投資人來說， 雖然68億元補償金在扣除剛性債務後，可能無法完全覆蓋初始投資本金，但這筆確定的現金回流，遠優於項目資產長期閒置或大幅折價出售的前景，是當前止損回款的有效途徑。另外，政府收回土地後，有望通過合理調整用途並分批出讓，快速回籠資金甚至實現平衡。

項目現場。（中國房地產報）

據報道，市場分析人士認為，儘管方案中補償金額、支付周期等細節仍存爭議，但相較於長期停滯的現狀，此舉被視為推動項目從「爛尾困局」向「有序盤活」邁進的關鍵一步。

但世茂方面透露，68億元補償款不足12宗土地原價值的1/3，且償付周期長。但本次涉及收儲的12宗土地並非深港國際中心的全部用地，剩餘12宗土地登記價約176.25億元，這意味着官方此次計劃收儲價格不足原價的4折。