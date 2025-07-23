海南自貿港封關12月18日啟動　發改委：封關後到海南不需額外辦證

海南自由貿易港封關將於2025年12月18日正式啟動。

國家發改委副主任王昌林表示，「封關」不是封島，而是要進一步擴大開放，促進海南自貿港高質量發展，封關後到海南出差、旅遊等不需要額外辦理證件。目前，海南自貿港政策制度體系初步建立，85個國家的人員可免簽入境海南。



7月23日，國家發改委副主任王昌林在國新辦發布會上表示，全島封關運作是海南自貿港建設的標誌性工程，是進一步擴大開放的重要舉措，具有里程碑意義。

海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。「一線」放開，就是將海南自貿港與中國關境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿港與內地之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。

海口出入境邊防檢查總站三亞邊檢站移民管理警察在為「鼓浪嶼」號郵輪旅客辦理通關手續。（新華社）

王昌林表示，封關後，海南與國際的往來將更加順暢自由，與內地的聯繫將保持便捷高效。按照現階段的封關制度設計，除部分貨物從海南自貿港進入內地需要接受查驗外，大多數貨物以及所有的人員、物品、交通運輸工具等進出海南島，仍按現行規定管理，封關前後沒有變化。