廣州市中心｢土豪村｣歷時15年終拆除　市場料新盤每平或逾18萬

據「廣州天河發佈」消息，7月20日，全國聞名的廣州天河冼村舊改迎來歷史性時刻，歷經15年，1950棟村屋終於全部清零，開發建設全面啟動。《每日經濟新聞》報道，冼村舊改後的新盤保利天御項目未正式入市，市場吹風價預計將超18萬元/平方米（人民幣，下同）。



廣州天河冼村全面拆除。（廣州天河發佈）

據介紹，作為珠江新城最後一個城中村，冼村改造從2009年開始籌備，2010年正式啟動。報道指，冼村是廣州人口密度最高的城中村之一，約277畝的土地上聚集了1421戶村民，再疊加村集體財產問題、宗親糾葛等情況，改造難度極大。

且冼村地處黃金地段，土地價值持續攀升，村民對補償標準的期望水漲船高，部分村民提出超出政策框架的訴求，項目推進受阻。冼村舊改項目位於廣州珠江新城 CBD 核心區域，緊鄰地鐵18號線冼村地鐵站。而在冼村舊改項目周邊，基本都是每平方米掛牌單價10萬元以上的豪宅。

廣州天河冼村全面拆除。（廣州天河發佈）

多年來，天河區通過「以建促簽」「以拆促簽」「以清促簽」等方式全力攻堅冼村舊改動遷難題，努力將未簽約戶降至個位數。直至2021年，村內仍有13棟房屋未拆除，成為最後障礙。到2021年年中，雖已僅剩1%的未簽約戶，但拆遷仍未完成。

2024年，全國首部專門針對城中村改造的地方性法規《廣州市城中村改造條例》正式實施，明確農村集體經濟組織可依法收回集體土地使用權，為破解僵局提供了法律支撐。2024年12月，融資區留守戶經一審、二審敗訴後房屋被依法拆除；2025年1月融資區完成清零，7月20日復建區最後2棟房屋拆除，冼村舊改實現全面清零。

廣州天河冼村全面拆除。（廣州天河發佈）

廣州天河冼村全面拆除。（廣州天河發佈）

根據規劃，冼村舊改拆遷後，將建成一個集高端住宅、商業、辦公、教育、公共空間等多種功能於一體的綜合性項目。而冼村舊改後的新盤保利天御，規劃有3棟住宅樓、3棟辦公樓、1棟商業中心和地下商業廣場。該項目未正式入市，市場吹風價預計將超18萬元/平方米。