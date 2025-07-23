基孔肯雅熱｜佛山累計2659例啟動應急響應　90%疫點降至中低風險

廣東省佛山市7月22日通報，自7月8日發現首例輸入性基孔肯雅熱病例以來，截至7月21日，全市累計確診2659例，主要集中於順德區。為遏制疫情，佛山市多區發布《告全體市民書》，呼籲積極滅蚊、清積水、防叮咬。當地已啟動應急響應，強化醫療救治與防控措施。專家強調，珠三角人口流動頻繁，易造成跨區傳播，建議加強區域間數據共享與預警機制。



基孔肯雅熱由基孔肯雅病毒引起，通過伊蚊（俗稱花斑蚊）叮咬傳播，無人際直接傳播記錄，全球超百國報告病例。典型症狀包括發熱、皮疹和關節疼痛，無特效藥物，採取對症治療。2010年廣東首次報告本地蚊媒傳播病例，近年雲南、福建亦有小規模病例，但未達佛山此次規模。北京市疾控中心則表示，隨著國際交流增加，輸入性病例風險持續存在，目前北京僅報告零星境外輸入病例。

在佛山，當地迅速啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位，後續可擴容。央視記者探訪順德區樂從醫院，顯示該院收治400餘名患者，均為輕症，無重症病例。病房加裝蚊帳，防止患者被蚊蟲叮咬引發二次傳播。核酸檢測陽性患者需留院治療，直至症狀消失、病程超5天且核酸轉陰方可出院。該市又新增35家醫院開展病毒核酸檢測，儲備充足試劑並培訓醫務人員，確保早發現、早治療，防止疫情擴散。

當地迅速啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

以下區域正在開展基孔肯雅熱疫情處置。（順德疾控）

順德區騰衝社區為首發病例地，累計報告230餘例。疾控部門將其列為疫點，現已降為低風險區。當地每天早晚由專業隊伍滅殺成蚊，發放蚊香、噴劑，並清理積水和垃圾，消除蚊蟲孳生地。全市疫點按蚊媒密度分為高、中、低風險，採取「一村一策」精準防控，90%疫點已降至中低風險，33%達安全水平。

國家疾控局及廣東省衛健委專家組赴佛山指導防控，認為當前為關鍵時期，需切斷社區傳播和疫情外溢。佛山市疾控中心傳染病防制科科長關綺華表示，發現病例後立即追蹤活動軌跡，處置疫點，並加強宣傳引導居民及時就醫。

中國疾控中心研究員郭玉紅指出，蚊子叮了傳染病人之後，病毒到達蚊蟲體內，它實際上有一個擴增繁殖的時期，可能會在一天到幾天不等，再去叮咬健康人，便造成病毒的傳播。她指出這個量足夠大的時候，可以（叮）咬多個人同時獲得傳播，這是目前這個病在防控上也具有一定困難的一個原因。