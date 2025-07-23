海南自貿港12.18封關　財政部：零關稅商品覆蓋面將顯著提高

7月23日，國新辦舉行新聞發布會，國家發改委副主任王昌林表示，海南自由貿易港封關將於2025年12月18日正式啟動。

財政部表示，海南自貿港封關後，零關稅商品覆蓋面顯著提高，財政部將繼續深化海南自貿港稅制改革。



財政部副部長廖岷表示，與封關運作前政策相比，「零關稅」商品覆蓋面顯著提高。現行3張進口「零關稅」商品清單共約1900個稅目。全島封關運作後，進口「零關稅」商品將實行負面清單管理，用進口徵稅商品目錄取代此前的「零關稅」商品正面清單。

7月5日，海口日月廣場免稅店的工作人員在打包免稅品。（新華社）

旅客在三亞鳳凰國際機場國際航站樓內的免稅店選購商品（2023年7月26日攝）。（新華社）

「零關稅」商品範圍擴大至約6600個稅目，占全部商品稅目的比例達到74%，比封關前提高了近53個百分點，顯著提高了開放水平。享惠主體範圍明顯擴大。全島封關運作後，享惠主體將基本覆蓋全島有實際進口需求的各類企事業單位、民辦非企業單位等。

廖岷表示，財政部將結合自貿港建設實際和推進更高水平對外開放等需要，繼續深化稅制改革，確保政策力度持續提升，政策紅利不斷釋放。主要包括落實好企業所得稅和個人所得稅現行優惠政策，適時調整進口征稅商品目錄，進一步調整優化離島免稅購物政策，積極研究島內居民消費進境商品的相關稅收政策，穩步推進銷售稅改革研究工作等。

海南洋浦國際集裝箱碼頭。（新華社）

商務部部長助理袁曉明稱，按部署，商務部會同相關部門制定出台《海南自由貿易港禁止、限制進出口貨物、物品清單》。清單首次全面系統地列明了國家現行實施禁止、限制管理措施的進出口貨物、物品範圍，經營主體能夠清晰便捷地了解管理邊界。

清單取消了60個商品編碼的舊機電產品的進口許可證，覆蓋約80%納入進口許可證管理的舊機電產品，基本能夠滿足海南企業生產自用需要；在現行自貿試驗區、綜合保稅區相關政策基礎上，允許38個商品編碼的產品在海南自貿港開展保稅維修，實現保稅維修領域全國最高開放水平。