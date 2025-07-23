中國婦遊泰被樹砸亡　家屬：未敢告訴家中老人　想讓媽媽完整回家

7月20日，一名中國女遊客發文稱，當日下午與家人在泰國布吉島周邊的珊瑚島遊玩時突遇暴雨大風，母親被塌下的樹木砸中不幸去世，父親受輕傷，因此求助廣大網民在外國如何處理母親的後事。22日，當事人宋女士（化名）及其丈夫向內媒詳述情況。他們表示，目前國內家人暫未得知此噩耗，擔憂家中老人承受不住如此巨大的打擊。對於如何辦理死亡證明所需的法律手續以及追溯責任等問題，他們仍感到迷茫，只希望「媽媽能夠完完整整回家」。



據泰國傳媒早前報道，事發於7月20日下午約3時半，突如其來的風暴吹襲珊瑚島，一棵大樹被吹倒在沙灘椅上，一名53歲的中國女遊客不幸去世。當地警方證實，遇難的女遊客是隨旅行團到珊瑚島旅遊，因被重物擊中受致命傷，遺體已被帶回布吉島醫院作全面的法醫檢查。

事後，宋女士在小紅書發文稱，母親剛到退休的年紀，「還有太多沒一起做的事情，沒想到意外比明天快了一步，原本我們明天（21日）就一起回國了啊」。

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7月20日，中國女遊客發文稱，一家人在泰國珊瑚島遊玩時突遇暴雨大風，母親被塌下的樹木砸中不幸去世，求助網民在外國如何處理母親的後事。（小紅書）

當事人的訂單。（瀟湘晨報）

22日，宋女士向媒體介紹道，母親剛退休不久，因此一家四口（宋女士夫婦及其父母）特意帶母親來布吉島遊玩，於7月14日抵達後，臨時在飛豬平台預訂了7月20日的出海一日遊。詎料在珊瑚島遊玩時，天氣驟變，樹木被強風吹倒砸向地面，被壓住了宋女士及其父母。

宋女士回憶道，當時自己剛好在樹杈的位置，沒有受傷；父親的腿則被壓住。丈夫將父親拉出後，發現母親不見了蹤影。後在島上工作人員協助下找到母親，並緊急送往醫院救治，但最終不幸離世。

有遊客無意中拍到樹木塌下一刻。（上游新聞）

樹木塌下壓在沙灘椅上。（上游新聞）

宋女士的丈夫表示，目前國內家人暫未得知此噩耗，因家中有老人剛剛結束手術，擔憂老人承受不住如此巨大的打擊，故不敢告知。他又表示，已與泰國當地船公司和旅行社方的委托人溝通，對方稱這是一起意外事件，但在證據鏈不完整的情況下，他們無法確認這個定性。

目前，宋女士已獲得大使館開具的協助函件及母親死亡的相關文件。她表示，當前面臨的最大困難主要集中在法律層面，雖然大使館提供了當地律師事務所的聯繫方式，但嘗試聯繫後，律所表示暫不接受個人委托，對於如何辦理死亡證明所需的法律手續、進行保險理賠以及追溯相關責任方，他們仍感到迷茫，不知如何著手處理。

宋女士已獲得大使館開具的協助函件及母親死亡的相關文件。（瀟湘晨報）

就保險理賠，涉事湖南懶貓國際旅行社工作人員表示，意外險部分已與保險公司做了初步溝通，他們基本是在爭取全額賠付。工作人員還說明，目前已與當事人建立溝通群，持續跟進事件處理。

「我們還是希望媽媽能夠完完整整回家」，宋女士丈夫表示，他們選擇將遺體轉運回國，因為妻子擔心「媽媽找不到回家的路」。