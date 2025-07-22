颱風韋帕｜中國遊客泰國遇暴風雨被大樹砸亡　女兒：原定次日回國

7月20日，一名中國女遊客發文稱，當日下午與家人在泰國布吉島周邊的珊瑚島遊玩時突遇暴雨大風，母親被塌下的樹木砸中不幸去世，父親受輕傷，因此求助廣大網民在外國如何處理母親的後事。



該女遊客在小紅書發文稱，母親剛到退休的年紀，「還有太多沒一起做的事情，沒想到意外比明天快了一步，原本我們明天（21日）就一起回國了啊」。

她介紹，當天是在某旅遊App上報名了一日遊，目前有一名旅社的人在跟進，21日上午去中國駐泰使館溝通後續事宜。她表示，因為事發突然，自己毫無經驗，才會發文求助「後續我們需要做什麼事情才能讓母親走得順利」。

7月20日，中國女遊客發文稱，一家人在泰國珊瑚島遊玩時突遇暴雨大風，母親被塌下的樹木砸中不幸去世，求助網民在外國如何處理母親的後事。（小紅書）

7月22日，該女遊客再更新進展。她表示，自己已到警局、醫院、民政部門等辦理死亡證明，「每一次交出媽媽護照，胸口都會發緊」。醫院方面提供了泰國轉運公司的聯繫，預計下周將母親遺體由曼谷運到北京，並提到「領館辦事處提供了一份律所名單，7家律所，有的不接電話、有的只接公司的案子，十分無助，不知該向誰主張權利」。

中國駐宋卡總領館駐普吉領事辦公室的工作人員稱，目前已接到相關遊客求助，因涉及隱私，辦公室方面無法回答更多問題。

當天無意中拍到樹木塌下一刻的中國遊客蔣先生稱，7月20日下午約3時半，事發前自己正在珊瑚島沙灘邊和朋友拍照，當時雨愈來愈大且刮起大風，「雲層變黑了，風中伴隨著被刮起的沙子，我們到附近餐廳躲雨，剛好錄到了意外發生的視頻」。

有遊客無意中拍到樹木塌下一刻。（上游新聞）

樹木塌下壓在沙灘椅上。（上游新聞）

蔣先生憶述，當時他與朋友躲到餐廳中間的位置避雨，「風雨最大的時候，餐廳有一處屋頂都被吹倒了，枝丫也掉落下來了，大家就拼桌子躲在桌子下面」。雖然他拍到樹木塌下的畫面，也看到有人在往樹下走，但當時沒有注意到是否有人被砸中，他事後已將相關影片提供給遇難者家屬。

據泰國傳媒報道，7月20日下午約3時半，突如其來的風暴吹襲珊瑚島，一棵大樹被吹倒在沙灘椅上，一名53歲的中國女遊客不幸去世。當地警方證實，遇難的女遊客是隨旅行團到珊瑚島旅遊，因被重物擊中受致命傷，遺體已被帶回布吉島醫院作全面的法醫檢查。

另據當地媒體報道，受颱風「韋帕」（Wipha）外圍雲系與西南季風共同影響，布吉島7月20日遭遇暴雨天氣，導致全島多處嚴重受災。