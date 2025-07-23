山東臨沂｢樹拍｣平台疑爆煲 投資者無法提現維權爆衝突
撰文：許祺安
出版：更新：
內地社交媒體上有關「樹拍易購突然爆雷」的話題衝上熱榜，網上有影片顯示，不少投資者到山東臨沂樹拍易購公司門口維權，有警察在場維護秩序。
據網上消息，樹拍易購前身為「國華商城」，多次更名後以「創新型數碼化賦能服務平台」包裝，宣稱採用「S2C2M」模式，實則為金字塔式傳銷架構，承諾日化收益1%-3.5%（年化超365%），通過多級分銷、拉人頭抽成（直推10%、間接5%）吸引投資者。
然而近日開始有投資者在社交平台表示，無法提現，懷疑該平台崩盤跑路。
據網傳公開信顯示，山東樹拍APP因涉嫌傳銷，已被立案調查，若傳銷罪名一旦查實，所有參與的服務公司及經營用戶都可能涉嫌犯罪，並將被追究刑事責任、追繳非法所得。公告落款事件為2025年7月22日。
網上影片顯示，有不少投資者到公司總部維權，甚至導致道路堵塞，當地派出特警維持秩序。
廣西防城港破近百宗偷渡案 疑犯：被騙入電詐園區，屁股被打爛誤信「好大哥」介紹「賺錢」 河南大學生泰國失聯25天再有學生被高薪騙走？重慶男稱找暑期工後失聯 警方懷疑已入緬甸貴州年僅14歲少年疑遭網絡誘騙至泰國 母：孩子已在電詐園區