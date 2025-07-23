廣東開工建黃茅峽水庫　投資135億！料減輕防洪壓力輸出綠色電能

廣東總投資約135億元人民幣，開工建設黃茅峽水庫。預計建成後，可減輕廣州、佛山等大灣區城市的防洪壓力，同時可年輸出1.55億千瓦時的綠色電能。



黃茅峽水庫效果圖。（廣東省水利廳）

英德市大灣鎮效果圖。（廣東省水利廳）

周二（7月22日）上午，黃茅峽水庫工程建設動員大會在清遠英德市舉行。廣東省委書記黃坤明出席活動並宣布開工，廣東省委副書記、省長王偉中，水利部黨組成員、副部長陳敏出席並講話。

據悉，黃茅峽水庫工程位於連江幹流清遠英德市大灣鎮，估算總投資135億元人民幣，防洪庫容5.47億立方米。工程任務以防洪為主，結合航運，兼顧灌溉、發電等綜合利用。工程建成後，可進一步完善北江中下遊防洪體系，減輕廣州、佛山等大灣區城市及清遠市防洪壓力，減少飛來峽庫區內的臨時滯洪區啟用幾率，同時預計可年均輸出1.55億千瓦時綠色電能，推動500噸級船舶通航能力延伸至連江腹地，為英德灌區提供12萬畝灌溉水源。

抬田效果圖。（廣東省水利廳）

黃茅峽水庫位置圖。（廣東省水利廳）

那麼，廣東為何要建黃茅峽水庫？據了解，北江是珠江流域第二大水系，源起南嶺山脈，幹流全長468公里，流經韶關、英德、清遠主城區以及廣州、佛山、肇慶等粵港澳大灣區城市，北江三水思賢滘以上的流域集雨面積為46710平方公里，廣東省內流域面積覆蓋6市25縣(區)，共42930平方公里。

由於近年極端天氣頻發，北江流域屢遭洪水威脅，連江中下游部分城鎮經常受淹。廣東省委、省政府堅持問題導向，審時度勢，果斷決策興建黃茅峽水庫，以解連江洪澇之患。該工程今年獲得首批8億元人民幣超長期特別國債支持。

英德市大灣鎮防洪牆效果圖。（廣東省水利廳）

黃茅峽水庫移民安置區示意圖。（廣東省水利廳）

作為國家「兩重」建設標誌性重大水利工程，黃茅峽水庫不僅致力於打造技術先進、質量優良、效益顯著的精品水利工程，更以工程建設帶動區域高質量發展，實現多維突破。

廣東省水利廳表示，隨着工程的推進，北江流域將形成更完善的防洪減災體系，為工程所在地區高質量發展提供「水支撐」，為廣東水利建設貢獻「新經驗」。