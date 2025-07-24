杭州臭水調查：未檢測出大腸菌群　7名領導幹部被問責

據此前報道，浙江杭州餘杭區有居民反映自來水出現惡臭氣味類似糞便，當地居民只能購買純淨水使用，更懷疑是爆屎渠。



官方7月23日再發佈情況通報稱，水樣中檢測出的硫醚類物質是一種有機硫化物，在水中較低濃度即可產生蒜味、沼澤味、腐臭味等異味，又指已對7名領導幹部嚴肅問責。



浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

通報指水樣中檢測出的硫醚類物質是一種有機硫化物，在水中較低濃度即可產生蒜味、沼澤味、腐臭味等異味。7月初以來，持續高溫晴熱，東苕溪仁和水廠取水口上游及周邊一些水體藻類快速繁殖。隨着前期降雨匯流，部分藻類及其降解產物（含硫醚類異嗅物質）匯集到仁和水廠取水口附近，並於7月16日凌晨進入取水口。綜合分析，此次供水嗅味異常是氣候、環境、水動力條件等多種因素疊加情況下導致的。

7月16日仁和水廠8時30分採樣的出廠水檢測結果顯示除「臭和味」指標異常外，總大腸菌群、大腸埃希氏菌均未檢出。

至於自來水發黃情況，調查指供排水公司先後採取水源切換、供水調度和水管沖洗等措施，引發供水水流方向發生變化、水流速度突變，沖刷管壁導致鏽層脫落產生「黃水」或「渾水」，部分進入供水水箱或用戶，一般放水一段時間後可恢復正常。

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

當地又稱餘杭制水有限公司在檢測結果顯示出廠水「臭和味」指標為3級後，未及時提醒上級餘杭水務控股集團對異味出廠水涉及區域的用戶告知用水注意事項。

而餘杭水務控股集團獲悉事件後，未及時向區政府和區級相關部門報告。而餘杭區住房和城鄉建設局接到異常報告後，未及時開展相應處置工作。餘杭區政府接到餘杭水務控股集團水質異常報告後，亦未按規定向市政府報告。

當地指對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查，並依據調查結果，依規依紀依法對7名領導幹部嚴肅問責。