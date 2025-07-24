貴州省委常委吳勝華任上被查 曾主政黔南州連續4任州長落馬
撰文：許祺安
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2025年7月24日，中央紀委國家監委網站發佈消息，貴州省委常委、畢節市委書記吳勝華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開簡歷顯示，吳勝華，男，布依族，1966年10月出生，貴州都勻人，1988年8月參加工作，1994年7月加入中國共產黨，在職研究生學歷，哲學碩士，經濟師。十九屆、二十屆中央候補委員。
他歷任貴定縣縣長、貴定縣委書記，黔南州副州長，黔南州委常委、副州長，黔南州委副書記、都勻經濟開發區黨工委書記、州委政法委書記等職。2016年10月，吳勝華任黔南州代州長，後當選州長，2020年10月任貴州省副省長，2022年4月任貴州省委常委，2022年5月兼任畢節市委書記。
據內媒《界面新聞》報道，吳勝華擔任黔南州州長共4年半時間，在其之前的兩任州長李月成和向紅瓊，以及他之後的繼任州長鍾陽都已先後落馬。
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