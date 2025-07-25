自主研發！全球首架｢三證齊全｣噸級以上eVTOL交付　用於低空物流

周二（7月22日），峰飛航空科技向合利創興智能交付了全球首架獲頒「適航三證」的噸級以上eVTOL（電動垂直起降飛行器）航空器——V2000CG凱瑞鷗，標誌着噸級以上eVTOL在技術與適航認證上實現全球突破，助推低空經濟應用加速落地。



峰飛航空科技V2000CG凱瑞鷗。（新京報）

峰飛航空科技V2000CG凱瑞鷗。（網上圖片）

峰飛航空科技V2000CG凱瑞鷗。（科技日報）

首先，「適航三證」即型號合格證（TC）、生產許可證（PC）及單機適航證（AC）。周一（7月21日），V2000CG凱瑞鷗單機適航證獲中國民航局批准，至此「三證齊全」。

V2000CG凱瑞鷗由峰飛航空科技自主研發，是純電動力，無人駕駛，最大起飛重量2噸，最大商載400公斤，巡航速度最高200公里每小時，適用航程200公里。

其結合垂直起降和固定翼巡航功能，便於靈活部署，主要用於低空物流、緊急物資運輸和應急救援。

據悉，從研發試飛到適航符合性試飛，再到場景驗證飛行，目前峰飛航空科技2噸級eVTOL已完成超過4萬公里安全飛行，飛行軌跡覆蓋中國華東、西北、東北、華中、華南，以及阿聯酋和日本，已在平原、高原、沙漠、林區、海洋、跨江等多種場景飛行驗證eVTOL性能。

另外，峰飛航空科技5座載人eVTOL「盛世龍」研發及適航進展順利，即將進入符合性驗證階段。