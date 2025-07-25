參觀礦企溺亡大學生出事前發格柵板片給好友　友泣：再沒收到回覆

6名大學生23日到內蒙古一家礦企參觀，竟因「格柵板」脫落掉入浮選槽溺斃，事件震驚各界。據了解，其中一名劉姓身亡學生來自重慶市農村，成績優異，是村裡首位「985高校大學生」，好友獲悉他罹難，泣不成聲。更稱讚他「懂事、貼心又節儉。」



令人遺憾地是，據劉某朋友發出的聊天記錄顯示，劉某事發上午9點多曾發給朋友兩段視頻，影片顯示他正在格柵板上。該朋友10點48分回消息問他，「幹麼去了」，但卻再也沒有收到劉某的回覆。



據劉某朋友發出的聊天記錄顯示，劉某事發上午9點多曾發給朋友兩段視頻，影片顯示他正在格柵板上。該朋友10點48分回消息問他，「幹麼去了」，但卻再也沒有收到劉某的回覆。

6名大學生23日到內蒙古一家礦企參觀，竟因「格柵板」脫落掉入浮選槽溺斃：

圖為東北大學。（網上截圖）

7月23日10時20分許，東北大學6名學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司屬下、烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽。經全力施救，6人被救出後，醫護人員確認已溺亡。另有1名教師受傷。

24日下午，記者聯繫到東北大學6名溺亡學生中其中一位劉某的親屬，她表示，劉某非常優秀，「我們在一個小縣城村子里，他是我們村裡為數不多的大學生之一，他媽媽常常以他為驕傲」，另一位親屬則稱，劉某今年大三，剛剛保送研究生，「他平時特別懂事、貼心而且節儉。」

據了解，劉某母親和弟弟已經去往內蒙古處理後續事宜。

圖為中國黃金集團內蒙古礦業有限公司官方微信發布的選礦部照片。（紅星新聞圖片）

劉姓學生的好友林芳哽咽表示，劉某家裡環境普通，還有個弟弟馬上讀高三，「每逢寒暑假他都會去當家教補貼家裡。」林芳說，「他很活潑幽默，還經常開玩笑讓朋友介紹對象。」

林芳透露，劉某曾是當地的學霸，「從小學到高中，他成績一直很好，小學是班上第一，後來考上重點高中，再到東北大學。」為減輕家裡負擔，劉某上大學後申請助學貸款，林芳至今仍難以置信，「真的太突然了！我們共同的朋友說，他本來可以保送研究生，還跟我說覺得這個專業挺好的。」

內媒記者在東北大學官網檢索發現，2024年9月11日發佈的一篇名為《中國黃金—東北大學聯合培養專業學位研究生班暨東北大學黃金學院「黃金班」開班式召開》的文章中提到，東北大學黃金學院「黃金班」學生代表、資源與土木工程學院2022級礦物加工工程專業本科生劉某作為學生代表交流發言。

官方資料顯示，中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦採礦權首次設立於2008年9月5日，有效期限為20年，發證機關為原國土資源部。該礦位於內蒙古自治區滿洲里市南西22公里，即新巴爾虎右旗（即西旗）呼倫鎮境內，屬露天開採模式。

網民做的示意圖。

網民點睇：

正是青春，还都是985的高材生，也是我的校友，父母好不容易培养的大学了，发生这种事，心痛。

太慘了，六個孩子熬過了高考的苦，還沒來得及報答父母的養育之恩和享受人生……

難道不應該有該企業人員陪同參觀嗎？這種情況，有該企業人員帶路大概率可以避免此次案件發生！

