內媒實探內蒙古6名大學生遇難選礦廠　負責人否認｢葉輪攪碎身體｣

撰文：許祺安
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7月23日，6名東北大學學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠，參觀學習浮選工藝時，因格柵板突然整體脫落墮入浮選槽遇難。

內媒《澎湃新聞》報道指，內蒙古礦業主管安全生產的副總經理趙春波稱，並不存在網傳「浮選槽葉輪將身體給攪碎」的情況，事發時墮入礦漿的6位學生和1位老師未在安全通道內。對於格柵板脫落是因「一側固定角鋼存在陳舊性裂紋」的說法，趙春波表示，具體原因以後續調查組通報為準。

涉事的礦廠已全部停工停產。（新華社）
圖為東北大學。（網上截圖）

內蒙古礦業主管安全生產的副總經理趙春波稱，並不存在網傳「浮選槽葉輪將身體給攪碎」的情況，浮選槽夏季溫度在33攝氏度左右。

車間用清水模擬工作狀態。（澎湃新聞）
現場綠色的通道寬度約1米。（澎湃新聞）

根據趙春波的說法，當時的參觀團隊共有58人，包括51名學生、4名老師，和負責講解的3名職員。趙春波聲稱，事發時墮入礦漿的6位學生和1位老師未在安全通道內，老師恰好扒住浮選槽上方設備支架。

內媒記者實探發現，現場綠色的通道寬度約1米，一側為護欄，一側為格柵板鋪設的平台，格柵板下方即為浮選槽。據《央視新聞》報道，選礦場職員稱，格柵板採用着點焊方式焊在上面，事發時一共有5塊這樣的格柵板發生墜落。趙春波介紹，這些格柵板每平方米承重約500kg。

而《中華人民共和國黑色冶金行業標準YB/T 4001. 1-2019》起草人之一表示，在僅供單人停留的格柵板與人行通道之間，應當設置欄杆，防止人員誤入。

格柵板。（央視新聞）
東北大學6名學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司一家礦廠參觀學習過程中，因格柵板脱落墜入浮選槽溺亡。（極目新聞）
涉事車間格柵板鋪設情況。（澎湃新聞）

據此前報道，7月23日上午10時20分左右，師生在參觀浮選車間時發生了墜落事故。聽到學生喊有人掉入了浮選槽之後，現場工作人員採取施救措施。10時58分，公司的礦山應急小隊抵達現場。

趙春波解釋為什麼應急小隊在事發38分鐘後才到場時稱，首先要關停設備，現場第一時間施救，並通知附近工友。出事之後，報到廠長那個級別就要通知應急小隊，再報到公司主管領導、到董事長，就要研究預判，要不要啟動大的應急預案。

涉事的礦廠已全部停工停產。（新華社）

此前有消息稱，此次事故中，格柵板脫落是因「一側固定角鋼存在陳舊性裂紋」，對此，趙春波稱，具體原因以後續調查組通報為準。

據報道，此次的涉事選礦廠並不屬於化工廠的範疇。在南方某高校工作的浮選機專家表示，浮選槽里的礦漿，加入藥品後pH值在9~10之間，與日常洗衣粉pH值相近，不屬於強鹼。

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