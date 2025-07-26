李強出席世界人工智能大會提3點建議　倡議成立世界AI合作組織

《新華社》報道，中國國務院總理李強今日（7月26日）在上海出席2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並致辭，指要更加注重普及普惠、更加注重創新合作、更加注重共同治理，倡議成立世界人工智能合作組織。



圖為2024年2月19日的插畫圖片，顯示人工智能（AI）的字樣及人們正使用電腦。（Reuters）

李強表示，習近平主席今年4月在上海考察時強調，人工智能技術加速迭代，正迎來爆發式發展；要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。當前，全球智能化浪潮風起雲湧，人工智能領域創新呈群體性突破之勢，語言大模型、多模態大模型和具身智能等領域日新月異，推動人工智能向更高效、強智能的方向快速發展。人工智能與實體經濟深度融合的特徵更加明顯，已經開始賦能千行百業、走進千家萬戶，成為經濟增長的新引擎，滲透到社會生活各方面。

同時人工智能帶來的風險挑戰引發廣泛關注，如何在發展和安全之間尋求平衡，亟需進一步凝聚共識。無論科技如何變革，都應當為人類所利用、為人類所掌控，朝着向善普惠的方向發展。人工智能也應當成為造福人類的國際公共產品。

李強圍繞如何把握人工智能公共產品屬性、推進人工智能發展和治理，提出三點建議。一是更加注重普及普惠，充分用好人工智能發展的已有成果。要堅持開放共享、智能平權，讓更多國家和群體從中受益。中國「人工智能+」行動深入推進，願共享發展經驗和技術產品，幫助世界各國特別是全球南方國家加強能力建設，讓人工智能發展成果更好惠及全球。

二是更加注重創新合作，力求更多突破性的人工智能科技碩果。要深化基礎科學和技術研發合作，加強企業和人才交流，為人工智能發展不斷注入新動力。中國願同各國聯合開展技術攻關，加大開源開放力度，共同推動人工智能發展邁上更高水平。

三是更加注重共同治理，確保人工智能在造福人類上最終修成正果。要堅持統籌發展和安全，加強各國對接協調，推動早日形成具有廣泛共識的人工智能全球治理框架和規則。中國高度重視人工智能全球治理，積極參與推動多雙邊合作，願向國際社會提供更多中國方案，貢獻更多中國智慧。中國政府倡議成立世界人工智能合作組織。