釋永信曾遭少林寺多人舉報：目睹他喝酒吃肉　私下叫其情婦｢師娘｣

少林寺現任方丈釋永信被帶走調查，震驚全國。少林寺27日（周日）公布，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。



在10年前的2015年，釋永信就曾經被少林寺多人實名舉報，聲稱他們曾目睹釋永信喝酒吃肉，僧人私下都叫其情婦為「師娘」，當年已引起軒然大波。



少林寺方丈釋永信。（猛獁視頻）

少林寺方丈釋永信。 (視覺中國)

內媒《澎湃新聞》等在2015年曾報道，當年7月，一名自稱「代表所有對釋永信不滿者」的「釋正義」，多次網絡爆料，舉報釋永信「有私生子、玩弄女人、侵佔少林財產」等問題，

「釋正義」舉報稱，釋永信有2個戶籍和2個身份證，並列出其身份證號；釋永信和其情婦尼僧釋延潔有一私生女，釋延潔也有雙重戶籍（韓明君）。

少林寺方丈釋永信。 （微博）

多人到北京實名公開舉報

在同年8月，曾任少林寺武僧總教頭的釋延魯等多名曾在少林寺內生活或工作的人，也到北京實名公開舉報釋永信。

釋延魯等人舉報者稱，他們曾目睹釋永信喝酒吃肉；釋延潔多次使用名為「韓明君」的身份證；僧人私下都叫釋延潔為「師娘」。

釋延魯又聲稱，多年來，釋永信從他身上敲詐近2000萬（人民幣，下同），有據可查的有700萬。

不過對於多項指控，其後官方調查結果陸續出爐，均聲稱證實有誤。

此前多次傳有「私生子、情人、海外資產」

據早前報道，釋永信多次傳出其出入乘坐豪車、袈裟佛珠價值不菲，且稱其有「私生子、情人、海外資產」等爭議消息，即使官方一再闢謠，但他「花和尚、大商人」的形象早已深入人心。

據介紹，舉辦「無遮大會」是少林方丈釋永信多年以來的心願。 (視覺中國)

釋永信主導下的其中一個成功活動，就是少林武僧團。多年來武僧團巡遊各國，為少林寺贏得龐大名聲。

早在2013年內地媒體引述西班牙報紙報道，指他有北大女學生情人、德國私生子及3億美元海外帳戶。少林寺次日回應稱內容皆為謠言，方丈因上市及拆遷問題得罪權貴，被惡意抹黑。此類傳聞自2011年起屢次浮現，公安亦曾出面辟謠，惟風波不斷。

2007年8月9日，國際奧委會主席雅克·羅格在中國河南省鄭州市參觀少林寺。(圖片由視覺中國集團提供）