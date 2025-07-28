釋永信被查｜少林寺稱需預約購票後刪文　網笑：各大門派要圍攻？

少林寺27日（周日）公布，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。



7月27日晚，少林寺宣布因旅遊旺季，將全面實行線上預約購票，事件衝上微博熱搜，引發網民熱議。7月28日，河南嵩山少林文化旅遊有限公司發佈補充公告稱：因系統升級，少林景區原購票渠道不變。



2025年4月22日，河南省鄭州市，少室山嵩山少林寺，第二部分，山門。

釋永信。

少林寺7月27日（周日）公布，釋永信目前正在接受多部門聯合調查，有關情況將及時向社會公佈。

少林寺方丈釋永信。（猛獁視頻）

少林寺方丈釋永信。 (視覺中國)

的同日（7月27日），嵩山少林景區官方公眾號發佈消息稱：當前正值暑期旅遊旺季，少林景區遊客量持續攀升，為有效落實景區限流措施，切實保障遊客安全、提升遊覽體驗，自2025年7月31日，少林景區將全面實行線上預約購票。

目前該公告已經刪除。

釋永信主導下的其中一個成功活動，就是少林武僧團。多年來武僧團巡遊各國，為少林寺贏得龐大名聲。

據介紹，舉辦「無遮大會」是少林方丈釋永信多年以來的心願。 (視覺中國)

但事件引發網民對寺廟商業化的討論，指：「佛家聖地就不應該收費，應該敞開大門！」「去年十月一去時發現少林寺商業化太嚴重了。」「建議寺廟與和尚應回歸本源，所有的收入列入監管。」

亦有人打趣：「各大門派要圍攻少林了嗎？」「各路網紅正趕往少林寺爭奪武林盟主」「出了釋永信這檔子事，即使實行預約制，也擋不住網紅去實地打卡的…」

2023年12月4日，河南嵩山少林寺，山門。（視覺中國）

7月28日，河南嵩山少林文化旅遊有限公司發佈補充公告稱：因系統升級，少林景區原購票渠道不變，由此給各位遊客造成的不便，深表歉意。

據報道，嵩山少林景區包含少林寺、塔林、達摩洞、武術表演、初祖庵、二祖庵、三皇寨等，門票80元/人，觀光車單程15元/往返25元，少林索道單程70元/往返100元，嵩楊索道往返60元。