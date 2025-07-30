中銀澳門董事長賈天兵失聯　月內2中資銀行高管傳異動

近期，中資銀行在澳門高層管理再發生異動。據內媒《財新》報道，中國銀行澳門分行行長兼中國銀行（澳門）股份有限公司董事長賈天兵，近日在返回北京時被有關部門帶走調查，多位親屬一同被留置帶走協助調查。



賈天兵手機自7月27日起持續關機，至今未能回應外界查詢。目前亦未有消息披露賈天兵被帶走的原因。

據報道，7月份，賈天兵仍然在參加社會活動。7月11日曾與全國政協副主席何厚鏵、澳區政協常委何潤生及政協委員博建國等人，一同前往橫琴粵澳深度合作區考察。此後，其公開活動明顯減少，且在中國銀行近期舉行的全行工作會議中未有露面。

2024年8月，澳門行政長官賀一誠會見中國銀行澳門分行行長賈天兵一行。

公開資料顯示，賈天兵在大學畢業後就進入中行，從基層做起。曾擔任重慶分行副行長、貴州分行行長、中行遼寧省分行行長。2020年，賈天兵到中行總行，擔任辦公室主任，時任中行董事長為劉連舸。2023年3月劉連舸出事後，賈天兵並沒有受到牽連。2024年8月，賈天兵出任中行澳門分行行長及境外子公司中銀澳門董事長，至今僅有1年時間。​

值得注意的是，賈天兵失聯並非近來澳門中資銀行高層首次傳出異動。就在本月中旬，工銀澳門原董事長姜壹盛被官宣落馬，其於2023年6月卸任。有報道稱，姜壹盛案或與澳門地產大亨吳立勝家族有關。