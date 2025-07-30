颱風竹節草二次登陸上海　料華東地區將持續降雨

據中國氣象局消息，今天（7月30日）16時40分前後，今年第8號颱風「竹節草」二次登陸上海市奉賢區沿海，登陸時中心附近最大風力9級（23米/秒）。預計登陸後，「竹節草」移動速度較慢，將給華東地區帶來持續降雨，颱風雨或波及上海、浙江、江蘇、安徽、山東等地。



颱風竹節草二次登陸上海。（@上海靜安）

颱風「竹節草」於7月23日生成，今天早晨4點30分左右，在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸，隨後再次入海。

中央氣象台監測顯示，今年第8號颱風竹節草的中心已於30日16時40分前後在上海市奉賢區沿海再次登陸，登陸時減弱為熱帶風暴級，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓978百帕。

颱風竹節草二次登陸上海。（@上海靜安）

中國天氣網氣象分析師孫倩倩表示，颱風登陸不等於危險解除，登陸後「竹節草」移動速度較為緩慢，會持續給江蘇、安徽等地帶來強降雨天氣。

颱風竹節草二次登陸上海。（@上海靜安）

歷史上登陸上海的颱風總數相對不多

歷史上登陸上海的颱風總數相對不多，且多集中於2010年之後。中國天氣網統計颱風大數據發現，在1951年至2024年間，共有10個颱風登陸上海，其中有4個出現在2011至2020年，3個出現在2021至2024年。