有片｜浙大無人航行器成功深入｢蝴蝶｣颱風眼觀測　為中國首次

據「浙江大學」公眾號消息，浙江大學海洋學院李培良教授團隊的無人風帆航行器「信天翁」順利進入颱風「蝴蝶」的颱風眼，成功收集到颱風運動時完整的氣象、海浪等一手資料。



浙大無人航行器。（浙江大學）

浙大無人航行器。（浙江大學）

據報道，6月13日凌晨，「信天翁」進入颱風「蝴蝶」的颱風眼，是中國海洋氣象史上首次成功利用海洋無人航行器主動穿越颱風眼開展海氣界面觀測。7月20日，「信天翁」再次成功穿越了今年第6號颱風「韋帕」。

「信天翁」進入颱風「蝴蝶」的颱風眼。（三亞發佈）

「信天翁」。（三亞發佈）

據報道，這意味着中國在海洋氣象監測領域邁出了歷史性一步，也將為科學家深入了解颱風內部結構、形成機制及演變規律提供有力支撐，有助於準確理解海氣界面的物質能量交換，提升颱風預報的準確性和防災減災能力。

浙大研發無人航行器。（浙江大學）

「信天翁」形似虎鯨，長約4.3米，最寬處0.8米左右，帆高4米多。航行器內部由浮力泡沫、驅動器及十多個傳感器組成。可監測1000米風速廓線、海流波浪、風濕溫壓等數據。

浙大無人航行器。（浙江大學）

浙大無人航行器。（浙江大學）

「信天翁」就像海洋版「無人機」，主要利用風能驅動，通過調整風帆角度產生壓力差，從而推動航行器前進。靠風推着走，還能大大降低航行器能耗，讓能源系統專心為各類傳感器「續命」，0.6噸的體重也讓「信天翁」擁有過人的抗風能力。