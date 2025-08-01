危機尚未解除！水利部：海河流域洪水漲幅猛量級大　正向下游演進

8月1日，據水利部信息中心水文情報預報中心消息，雖然北京7月29日中午前後降雨結束，但洪水危機尚未解除。海河流域洪水正向下游演進，中下遊河道將長期維持高流量，民眾需保持警惕，遠離河道以確保安全。



受近期強降雨影響，海河流域多條河流發生超警戒水位洪水。7月28日凌晨，灤河潘家口水庫（河北唐山）入庫流量達2270立方米每秒，正式編號為2025年灤河第1號洪水。潮白河密雲水庫更錄得歷史最大入庫洪水，流量達6550立方米每秒。灤河、北三河、永定河、大清河、子牙河五大水系共17條河流超警，其中12條河流創下有實測資料以來最大洪水紀錄，包括灤河支流蟻螞吐河、潮白河支流潮河白河、薊運河支流泃河等。

水利部負責人表示，此輪洪水特點為「漲幅猛、量級大」。例如，密雲水庫6小時內流量激增5980立方米每秒；大清河水系沙河王林口站2小時水位上漲5米；薊運河泃河桑園站4小時水位飆升4.72米，流量達歷史最高1600立方米每秒。

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此次洪水過程並發頻繁。大清河、北三河、灤河相繼出現洪水，密雲水庫連續兩天錄得超歷史洪水，大清河北支新蓋房5天內兩次出現超過700立方米每秒的洪水。水庫群在攔洪削峰中發揮關鍵作用。大清河水庫群攔蓄3.31億立方米洪水，中易水安格莊水庫削峰率達96%，有效避免啟用東澱蓄滯洪區；潮白河上游水庫群攔蓄6.97億立方米，灤河水庫群攔蓄5.76億立方米，密雲水庫和潘家口水庫削峰率分別達98.8%和90.6%，顯著減輕下游防洪壓力。

雖然北京降雨已停，但洪水仍在向下遊推進，中下遊河道將長期維持高流量。水利部負責人解釋，上游水庫攔蓄洪水後，需在確保下游河道承載能力的前提下逐步泄洪，這將導致河道流量持續偏高。當局呼籲加強水庫大壩和河道巡查，民眾應遠離河道以防意外。

未來數天，全國防洪焦點包括：一、海河流域大清河、潮白河、灤河的洪水演進；二、第8號台風「竹節草」影響下的太湖及周邊河網、浙江甬江、安徽青弋江水陽江、江蘇秦淮河和里下河地區、山東大沽河的防汛工作，其中太湖及里下河部分河流可能超警；三、松遼流域鴨綠江、太子河、吉林松花江上游的暴雨洪水，部分支流或超警。