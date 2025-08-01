基孔肯雅熱｜颱風過後室外積水成蚊蟲孳生地　上海提示民眾滅蚊

近期，受第八號台風「竹節草」影響，上海出現大範圍強降雨。與此同時，廣東爆發基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情，更有外溢風險。由於颱風過後，隨處可見的室外積水成為蚊蟲孳生地，為後續形成「蚊子大軍」埋下隱患，上海當局7月31日 發布健康提示，提醒民眾颱風過後要滅蚊。



據上海市愛國衛生運動委員會辦公室消息，眼下正處於蚊蟲密度高峰期，上海將進一步加強台風後防蚊滅蚊與環境整治工作，號召全社會行動起來，共同打造乾淨、整潔、健康、宜居的城鄉健康環境。

對此，由上海市衛生健康委、市中醫藥管理局、市疾控局、市愛衛辦主辦，市健康促進中心等承辦的「上海健康播報」特別推出健康提示，教大家「翻、填、清、疏、滅」的「五字真經」，清除積水、清潔環境、防蚊滅蚊，共同守護健康家園。

白紋伊蚊。（視覺中國）

其中，「翻」，即將缸、罐、盆、壇、瓶等小容器積水倒掉，放置時底部朝上，保持乾燥。「填」，即用泥土、黃沙填平各種坑、窪、溝等容易積水的坑洞。「清」，即清除環境中各種小容器（如樹葉、飲料瓶蓋）、垃圾袋等。「疏」，即疏通明溝、下水道、溝渠、河流等。「滅」，即對不能清除的積水（如雨水井、集水井），求助專業人員，通過投放長效滅蚊幼劑控制。

此外，對於已有蚊蟲幼蟲的積水，切勿倒入下水道，可倒在泥地上或水泥地上；對於發現成蚊密度高的區域，應組織專業防治開展噴灑殺滅成蚊。當局呼籲廣大市民，強化清潔環境、防蚊滅蚊的個人意識，清除蚊蟲孳生環境，攜手度過一個健康美好的夏天。