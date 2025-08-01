基孔肯雅熱｜多地公布高風險區域　福州：佛山返回人員需14天監測

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）病例持續上升，其中佛山病例累計已超過6000例，當地7月29日宣布啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。另一方面，福建福州疾控也發布了健康提示，指國外流行地區以及廣東佛山等高風險地區來（返）榕人員，要進行14天自我健康監測。



福州疾控發布健康提示，請廣大市民朋友做好個人防護，避免蚊蟲叮咬。如有外出旅行，提前查詢目的地的基孔肯雅熱和登革熱流行狀況，準備寬鬆、淺色的長袖衣褲，含避蚊胺、避蚊酯等成分的驅蚊劑等防蚊物品。出行時盡量住在有空調或裝有防蚊紗窗的地方，清理居住地室內外的積水；要關好房間的紗門、紗窗，使用蚊帳、蚊香等防蚊用品；於外露的皮膚及衣服上塗抹驅蚊劑。

國外流行地區以及廣東佛山等高風險地區來（返）榕人員，要進行14天自我健康監測（最長潛伏期：基孔肯雅熱12天、登革熱14天），其間若出現發熱、關節痛、皮疹等疑似症狀，請立即就醫並告知旅居史。居家治療患者應做好防蚊隔離，避免成為傳染源。

佛山啟動公共衛生事件Ⅲ級響應。（佛山發佈）

近期，廣東省多地出現基孔肯雅熱病例，一些地區公布了蚊媒高風險區域。7月30日，廣州市疾病預防控制中心發布本市最新蚊媒監測結果。監測顯示，全市蚊媒風險等級處於中風險 。在2025年7月第4周覆蓋全市120個街鎮的監測中，12個街鎮被評定為高風險區域，具體包括北京街道、景泰街道、光塔街道、登峰街道、大石街道、橋南街道、石樓街道、南崗街道等。

7月30日至31日，中山市疾病預防控制中心對全市23個街鎮的282個社區開展蚊媒密度監測評估工作，其中178個社區處於安全範圍，佔比63.1%；77個社區處於低風險區域，佔比27.3%；23個社區處於中風險區域，佔比8.1%，另外沙溪鎮港園社區、沙溪社區、康樂社區和古鎮鎮古二社區4個社區被評定為高風險區域。

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

至於佛山，現階段佛山全域的防控措施正在密集執行，除街道社區工作人員外，當地的志願者、物業、居民等各方也被動員參與到滅蚊行動中。以順德區為例，當地增加了定點收治醫療機構和核酸檢測點，同時還用無人機航拍巡檢來提高識別積水容器和低窪積水點的工作效率。為了加強佛山基孔肯雅熱、登革熱等蚊媒傳染病疫情防控工作，迅速控制成蚊密度，有效切斷疫情傳播途徑，佛山於7月31日起在全市啟動為期一周的成蚊消殺重點攻堅行動。