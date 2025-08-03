中國自主研發噸級無人機 首次完成海上平台物資運輸飛行
撰文：林芷瑩
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中國自主研發的噸級以上電動垂直起降航空器（eVTOL），近日首次實現遠海石油平台物資運輸飛行。
《央視新聞》引述中國海油報道，中國自主研發的2噸級電動垂直起降航空器——「凱瑞鷗」，裝載新鮮水果和緊急藥品等物資，從深圳陸地起降點起飛。經過58分鐘的跨海域飛行，降落在距離深圳海岸線150公里的海上油氣平台，完成運輸任務。
中國海油深圳分公司協調部副經理任永怡表示，相比傳統依賴船舶和直升機的運輸方式，電動垂直起降航空器在運營成本、響應速度、環保零碳、舒適性以及適應有限起降空間方面具有顯著優勢。
長期以來，中國海上石油平台的物資補給主要依賴船舶運輸，單程耗時10小時或以上，難以滿足緊急物資調度與應急保障需求。緊急情況下則需調用直升機，但單次飛行成本較高。
任永怡介紹，此次試飛將創新的航空技術、成熟的運營經驗與真實的海上作業需求深度融合，形成「研製+運營+場景」低空應用落地閉環，實現海陸長距離低空緊急物資運送、應對漁船滋擾等場景的新突破，展現低空經濟技術賦能傳統能源產業的巨大潛力。
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