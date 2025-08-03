非洲贊比亞中國籍女農場主遭撕票　下屬涉謀財害命後埋屍潛逃

非洲贊比亞一名57歲中國籍農場主一個月前離奇失蹤，其後確認已遇害。疑兇竟是其下屬農場經理，目前與同黨已潛逃。



非洲贊比亞一名57歲中國籍農場主遇害。《紅星新聞》

遇害者經營的農場。《紅星新聞》

內媒《紅星新聞》2日報道，死者石女士定居於贊比亞南方省利文斯頓地區。石女士失蹤後，警方搜查了石女士的住所和她經營的兩個農場，發現石女士的護照、贊比亞綠卡和現金不在住所，而她僱用的農場經理安德魯（Andrew Pumulo）不知所蹤，手機無法打通。

當地警方其後拘捕安德魯的妻子和妻子的哥哥，並在安德魯家裡找到石女士的結他、私家車等物品，但是由於輪胎爆裂，車輛已經無法移動。

警察趕到時，由於安德魯妻子的哥哥大聲呼喊示警，導致安德魯逃脫警方的追捕，逃進附近山林。當地警方獲悉，安德魯有一個合作夥伴，兩個人涉嫌共同綁架了石女士。

7月31日下午，利文斯頓中心警察局接到當地居民報警，稱利文斯頓國際機場附近疑有屍體發臭。警察前往現場，挖掘出一具疑似石女士的遺體。經過辨認衣服和遺體照片，石女士女兒看了照片後確認其媽媽遇害。