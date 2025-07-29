2中國公民在巴基斯坦遭槍擊受傷　巴籍兇手及2同夥被擊斃

內媒環球時報引述巴基斯坦《黎明報》報道，巴基斯坦安全部隊於當地時間7月28日擊斃了3名武裝分子。報道稱，被擊斃的武裝分子中有人曾策劃了對中國人的襲擊。



2024年11月5日，巴基斯坦卡拉奇市發生一起襲擊案，1名在紡織廠工作的保安突然持槍進入車間無差別射擊，造成2名中國公民受傷。巴基斯坦反恐部門和軍方稱，該襲擊案由當地一武裝團夥策劃，襲擊者在案發後逃走。

事發紡織廠。（紅星新聞）

據當時報道，事故原因是兩名中國人與紡織廠保安人員發生爭執，後遭該保安人員射傷。隨後兩人被送往利亞卡特國家醫院救治。當地警方表示，該次襲擊與武裝暴力無關。

據《黎明報》報道，一名巴基斯坦軍方負責人表示，策劃襲擊中國人的武裝分子名叫紮夫蘭，他和2名同夥在巴軍方的夜襲中被擊斃。

巴基斯坦《黎明報》報道，兇手及其同夥已被擊斃。（環球時報）

此前，巴基斯坦方面承諾會加強對中國僱員的保護，並進一步保護在私營工廠工作的中國公民。

值得注意的是，2024年同年10月7日，中國駐巴基斯坦大使館曾就中資企業卡西姆港發電有限公司車隊遭遇恐怖襲擊發布聲明稱，當地時間10月6日23時許，該車隊在卡拉奇真納國際機場附近遭遇恐怖襲擊，目前已造成2名中方人員遇難和1名中方人員受傷。