北上注意｜深圳將迎今年以來最強暴雨 國家工作組赴廣東指導防汛
撰文：盛昀
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據內地氣象部門預報，8月3日至5日，華南、西北地區等地有較強降雨，其中廣東、甘肅、寧夏部分地區有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。據「深圳天氣」公眾號，預計3-5日深圳將有多輪暴雨，此次過程為深圳今年以來最強暴雨過程，具有「持續時間長、累計雨量大、短時雨強大、局地性明顯、致災風險高」的特點。
根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防汛抗旱總指揮部決定於8月3日針對廣東、甘肅、寧夏啟動防汛四級應急響應，並派出工作組趕赴廣東一線協助指導防汛工作。
據「深圳天氣」公眾號，受低渦和強季風影響，預計3-5日深圳將有多輪暴雨，其中3日夜間到5日將迎降水最強時段，暴雨易發生在凌晨至上午時段，易出現列車效應；展望6日起降雨減弱。此次過程為深圳今年以來最強暴雨過程，具有「持續時間長、累計雨量大、短時雨強大、局地性明顯、致災風險高」的特點。
強降雨出現在凌晨到上午的概率較大，並且可能出現在工作日上班時段，對市民出行影響較大。
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