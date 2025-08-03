731︱ 官方宣布「918」上映 預告片提醒未滿18歲請謹慎選擇觀看
撰文：朱加樟
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央視今日（3日）報道，講述侵華日軍731部隊戰爭罪行的內地電影《731》定檔9月18日「九一八事變」紀念日在內地上映。
內媒《九派新聞》等報道，電影《731》主創方面曾向媒體披露計劃於7月31日全球預映。影片官方微博去年12月還曾發布帶有「2025年7月31日預映」字樣的宣傳海報。
但是在7月31日，該片未進行任何公開放映，也沒有官宣撤檔，直至今日官宣定檔。
電影《731》由趙林山執導，趙林山、劉恒編劇，姜武、王志文、李乃文、溫碧霞領銜主演，孫茜、馮文娟等主演，主要講述了抗戰勝利前夕，侵華日軍為了扭轉戰局在哈爾濱平房區開展細菌戰研究，屠戮百姓進行人體實驗的故事。
《731》的預告片中出現了觀影提醒：未滿18周歲請謹慎選擇觀看。
據貓眼專業版數據顯示，電影「想看人數」已經超過384萬，位列近期想看榜第一位。此外，淘票票想看人數超208萬。
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