大學生網購「二手袋」發現731部隊調查殘件　或為日軍侵華新罪證

湖南有大學生網購一個二手手袋後，竟在手袋夾層中發現一份日本在東北地區流行病學調查報告，或為侵華日軍七三一部隊罪證新證據。



《瀟湘晨報》報道，南華大學公共衛生學院的學生米青東是湖南懷化辰溪縣人，平時喜歡收集老物件。11月6日，他在網上二手市場購入一件灰纈藍布夾袋，在袋內發現一張寫有「泰安鎮」「克山病」等字樣及日語假名的文件。

米青東在二手平台網購一件灰纈藍布夾袋，在袋內發現一張寫有「泰安鎮」「克山病」等字樣及日語假名的文件。（瀟湘晨報）

米青東修讀衛生檢驗與檢疫專業，曾學過流行病學研究方法，認為前述文件是一份日本在東北地區流行病學調查報告，「我簡單整理了一下，上面的內容十分像實驗記錄，但礙於不懂日語，於是我發到網上求助網友」。

他介紹，有懂日語的網民指出，該文件的日文基本為昭和時期日語，內容涉及細菌學和地方疾病，其中提及的「大賚縣」為黑龍江省原轄縣，今屬吉林省大安市，七三一部隊曾在此地實施細菌戰。「克山病」因其在黑龍江省克山縣發現而得名。

米青東認為該文件可能與侵華日軍七三一部隊密切有關，於是聯繫侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館工作人員，希望能交予文保單位來整理研究。

文件寫有「泰安鎮」「克山病」等字樣及日語假名。（瀟湘晨報）

文件寫有「泰安鎮」「克山病」等字樣及日語假名。（瀟湘晨報）

經專業鑑定，陳列館確認該材料為關於大賚縣流行病學調查報告的殘件。工作人員介紹，雖然材料並沒有直接記載侵華日軍暴行，但並不排除該材料與日軍進行的細菌戰有關，而且侵華日軍實施細菌戰時對外報道也是經常說是普通的流行病調查。

12月11日，米青東收到侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館頒發的捐贈證書，感謝他捐贈的「關於大賚縣流行病學調查報告殘件」，並表示會將此次捐贈的藏品作為館藏研究，以發揮其最大罪證價值。