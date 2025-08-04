航母編隊遠赴西太平訓練　戰鬥機首次起飛查證無人機畫面公開

央視近日公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度公開海軍遼寧艦、山東艦航母編隊在今年6月赴西太平洋開展遠海遠洋訓練期間，戰鬥機首次起飛查證無人機。



紀錄片介紹，2025年6月，海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海遠洋訓練。在訓練中，成功處置對手多型飛機滋擾。

2025年6月，海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海遠洋訓練。（央視新聞）

艦載機。（央視新聞）

海軍派出戰鬥機。（央視新聞）

海軍航空兵某部鄧偉憶述，當接到編指的戰鬥轉進的命令，海軍派出4架戰鬥機。起飛之前，飛行員在態勢上已經了解對方，海軍在一定的範圍內及時起飛戰鬥機，「護送」它們到它們的基地去著陸。

面對不明高空無人機來襲，鄧偉表示，以前在這種敏感的海域，只能在態勢上去感知，這次海軍首次起飛戰鬥機查證高空的無人機，包括全程的雷達截獲無人機的位置，是一直在導彈的容許發射範圍之內。

國產航空母艦「山東艦」。（央視新聞）

海軍派出4架戰鬥機。（央視新聞）

海軍首次起飛戰鬥機查證高空的無人機。（央視新聞）

海軍某部景永春稱，「如何鍛造大國重器，就要發揚釘釘子精神，一張藍圖繪到底，一錘接著一錘敲，一步一個腳印，把各項攻堅任務落到實處」。