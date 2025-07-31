解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面首曝光　成功處置管路｢破損｣險情

《央視新聞》7月31日首次披露解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面，海軍某潛艇部隊在深海中遇某艙室突發嚴重管路「破損」，全體官兵默契配合，成功處置險情。



解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

據報道，接到遠航命令，海軍某潛艇部隊即刻出發。當時深海中某艙室突發嚴重管路「破損」，必須封艙堵漏，官兵需要在被封艙室內作業。艙門關閉，情況未知。

海軍某潛艇部隊馬曉輝說：「封艙就是面臨生死。」面對嚴重險情，馬曉輝第一時間將潛艇上升到不暴露的最大邊界，全體官兵默契配合，成功處置險情。

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

海軍某潛艇部隊馬曉輝稱：「如果有敵情在上面，我不能浮起，那我怎麼辦？只能捨去性命封閉艙室，也要保證任務的完成。」

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。（央視新聞）

「接到上級命令，前方為『敵』反潛封鎖區，全艇注意，進入一級靜音管控！」在敵情最複雜的海域，為了降低噪聲，灶上停火，造水機停機。馬曉輝說，就是在這樣的情況下，「我們到了以前想到卻沒能到的地方。」