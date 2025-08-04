結婚潮回來了？2025上半年破353萬對　政策鬆綁｢雙春節｣帶動反彈

內地2024年結婚人數創歷史新低後，近期出現逆轉跡象。民政部近日發佈《2025年2季度民政統計數據》最新顯示，2025年上半年，全國共辦理結婚登記353.9萬對，離婚登記133.1萬對，分別較去年同期增加10.9萬對及5.7萬對，年增幅為3.2%和4.5%。這一變化亦引發外界關注：結婚人數會否就此止跌回升？能否帶動出生人口的反彈？



從數據來看，2025年上半年結婚人數回升，主要集中於第二季度。據民政部資料顯示，該季度全國結婚對數同比增加26.9萬對，對沖一季度下跌（減少15.9萬對），並使上半年總體實現正增長。

值得留意的是，按照以往慣例，一季度橫跨春節，是結婚高峰期；而二季度因為外出務工、缺少長假，往往為結婚低谷。然而今年卻反其道而行之，二季度結婚人數大幅上升，被視為出乎意料。

其原因，一方面來自於「雙春年」的文化民俗影響，而且去年2024年為「無春年」，有「無春不結婚」的說法，而今年2025年則是「雙春結二婚」，部份新人選擇推遲至今年登記。

歷年上半年結婚人數數據圖，今年較去年稍有反彈。（國民經略）

但更關鍵的，是新政策的實施。

5月10日，新修訂的《婚姻登記條例》落地，實施「結婚全國通辦」與「取消戶口本」的政策組合拳，打破地域與戶籍限制，實現結婚登記「零門檻」，進一步降低結婚手續的制度成本。

不少地方更趁520、521「良辰吉日」，在音樂節等活動中設置現場登記點，營造浪漫氛圍，提升政策刺激效應。例如，人口流動大市廣州，今年第二季度結婚對數同比增加7471對，增速達39.9%，多為跨省市登記新人。

內地去年結婚登記創36年新低 「我願意」跌破800萬對。（新華社）

然而，這波增長中仍存在「補償性結婚需求」因素。根據《澤平宏觀》分析，2023年全國結婚登記768.2萬對，受疫情後積壓需求釋放影響，同比增長12.4%。但2024年回落至610.6萬對，創1978年以來新低，補償效應已告一段落。

此外，除了結婚人數反彈，今年上半年離婚人數亦出現上升，同比增加4.5%。根據2024年全年數據，全國辦理離婚手續351.3萬對，離結比高達57.5%，其中協議離婚262.2萬對，訴訟離婚89.1萬對。

2021年起實施的「離婚冷靜期」，曾一度令離婚數量大幅腰斬至284萬對，為十多年來低點。然而，隨著制度效力遞減，2023年起離婚數再度攀升。有專家指出，冷靜期雖抑制「衝動離婚」，但對於感情破裂或家暴情況者，反而製造阻力，導致訴訟離婚比例提升至28%。

中國近年來離婚結婚比例圖。（東方財富製圖）

與此同時，從集體社會向個體社會的結構轉變，傳統觀念的瓦解，亦是離婚回升的深層因素。不婚、不育、晚婚、離婚，逐漸成為新的社會現象。

晚婚未婚化加劇 兩性婚配失衡

據《中國婚姻報告2025》數據指出，2013年至2024年間，中國結婚對數從1346.9萬對跌至610.6萬對，降幅達54.7%，不婚化現象持續加劇。2023年初婚人數為1194萬人，幾乎減半。

2022年2月22日，在湖北省襄陽市保康縣民政局婚姻登記處，一對新人在領取結婚證後合影留念。（視覺中國）

此外，晚婚現象日益明顯。25-29歲群體已取代20-24歲，成為結婚主力。2005年至2024年，20-24歲結婚占比從47.0%降至13.4%；30歲以上各年齡段結婚人數比例則顯著上升，40歲以上占比更增至18.7%。

2023年數據亦顯示，30-34歲未婚男性比例達26.8%，遠高於女性的12.1%，反映婚配結構失衡。人口普查指出，20至40歲男性比女性多1752萬人，農村「剩男」與城市「大齡剩女」問題交織突出。

婚育成為「國家級工程」 補貼與支持政策齊上陣

「不結婚、不生子」成了當下許多年輕人的共同話題，然而面對人口結構壓力，內地已將婚育視為「一號工程」，提出構建生育友好型社會。最新實施的國家育兒補貼制度指出，不論一孩、二孩或三孩，家庭每年可獲3600元補貼，直至孩子滿3歲，為國家首次普惠式育兒津貼。

此外，產假延長、配偶陪產假、父母育兒假等制度普遍落地，多地推動婚假延至30天。在教育方面，中央亦計劃推進學前教育免費制度，未來或形成12年免費教育體系。多地更放寬未婚生育政策，子女上戶口不再強調結婚證。結婚登記「零門檻」與生育登記「去婚姻化」同步推進，意圖降低婚育門檻。

內地31省婚假友好度圖表顯示，甘肅婚假能夠達到30天，而北上廣都是婚假較少的地區。

不過，專家強調，政策固然可望提升結婚生育意願，但長期的社會觀念、經濟壓力、養育成本等深層問題仍需持續改革。根據《中國生育成本報告》，中國撫養一名孩子至18歲的成本高達62.7萬元，為全球最高，約為人均GDP的6.9倍，遠超日本、美國、德國等國。要真正逆轉婚育下降趨勢，仍需要更多耐力打長期戰。