學30小時即可揸飛機？　央視曝黑飛亂象：空中遊覽機構資質難查證

空中遊覽作為搭乘多人以觀光取酬為目的的高頻次飛行活動，對飛行員的要求全面而且嚴格，但據《央視新聞》報道，網上有多家航空學校推出幾萬元學飛行執照的業務，有工作人員甚至表示，只需學滿30個小時就能取得相關證件駕駛飛機。



據報道，據某航校的工作人員介紹，學員只需在學校內學滿30個小時，自己獨立完成一次起降就能取得運動類駕照（又稱運動類飛行員執照；運動駕駛員執照 (SPL)），所有屬於運動類的飛機都能駕駛，「我們教練給你考。因為民航局發的執照，全國都統一承認的」。

某航校的工作人員介紹，學員只需在學校內學滿30個小時，自己獨立完成一次起降就能取得運動類駕照。（央視新聞）

網上有多家航空學校推出幾萬元學飛行執照的課程。（央視新聞）

《民用航空器駕駛員合格審定規則》列明，取得運動駕駛員執照，需要5小時初級飛機上的單飛時間，包括3次起飛，3次全停著陸。運動類飛機多種多樣，SPL執照並非一照通飛。

另外，運動駕駛員執照持有人，擬以取酬為目的在經營性運行的航空器上擔任機長或為獲取酬金在航空器上擔任機長，在學滿30小時取得初級執照後，還需要有35小時的飛行經歷時間。

據規定，運動駕駛員執照持有人，在學滿30小時取得初級執照後，還需要有35小時的飛行經歷時間才能取酬。（央視新聞）

不過，航校工作人員介紹，只要與老闆關係好，飛行時間達不到要求也不耽誤賺錢，「但是我們可以鑽個空子，30到65個小時之間怎麽辦呢？如果你和老板關係特別好的話，來檢查你就可以說我幫他飛，我不要錢，我不取酬」。

據了解，這類30小時拿到的只是初級運動駕駛員執照，屬於只能自我體驗飛行樂趣的私照。根據民航規章，擔任空中遊覽業務的駕駛員，不僅要取得商業駕駛員執照，還要具有至少500小時駕駛員飛行經歷時間，其中還有轉場和夜間飛行的時間要求。

今年7月起實施的《空中遊覽和體驗帶飛》咨詢公告明確，人口稠密區的空中遊覽飛行，所運行的直升機，應當為雙發（含）以上並且達到直升機一級性能。