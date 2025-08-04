深圳超強暴雨來襲　伴有8級陣風雷暴　多區橙色預警進入防禦狀態

今日午間，深圳市分區暴雨黃色預警信號升級為橙色，多組鐵路列車停運。



今日（４日）上午11時30分，深圳是氣象台公告將分區暴雨黃色和雷雨大風黃色預警信號擴展至全市，預計未來2-3小時全市大部將出現30-50毫米降水，並伴有8級左右陣風和雷暴。全市處於暴雨戒備狀態。

過去3小時，羅湖區、南山區、福田區、鹽田區、龍華區、龍崗區、坪山區、大鵬新區、深圳灣、大鵬灣和大亞灣累計雨量已達暴雨，預計未來1-2小時將出現最大小時雨強40毫米左右的強降水，深圳市氣象台於11時45分在上述區域發布暴雨橙色預警信號，全市進入暴雨防御狀態。

今日上午，深圳黑雲壓成暴雨持續，有市民在網絡崩潰吐槽，「真的下得太久了」。

詳細天氣預報顯示，今天白天陰天有暴雨，局地有（大）暴雨，雨時伴有8級左右短時大風和雷暴；最高氣溫29℃左右。今天夜間到5日雨帶北抬影響深圳市大部，降雨增強，深圳（含深汕）大暴雨、局部特大暴雨風險高；到了6日降雨就會減弱。展望7日-10日起漸轉多雲炎熱天氣。

深圳未來一周詳細天氣。

由於暴雨持續，深圳至汕頭方向的部份鐵路線路停運。

包括：

深圳北-汕頭D7200/7197次停運

深圳北-汕頭D7380/77次停運

深圳北-汕頭D7416/3次停運

汕頭-深圳北D7382/3次停運

汕頭-深圳北D7386/7次停運

汕頭-深圳北D7390/1次停運

汕頭-深圳北D7414/5次停運

廣州南-饒平G6301/4次停運

饒平-廣州南G6303/2次停運

圳北-汕頭南G6408次停運

汕頭南-深圳北G6489次停運

